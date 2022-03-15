Котируемые в Гонконге китайские акции пережили худший день со времен мирового финансового кризиса, — Bloomberg

Сегодня 10:12 — Фондовый рынок

Котирующиеся в Гонконге китайские акции пережили худший день со времен мирового финансового кризиса из-за опасений относительно готовности Китая оказать военную помощь России.

Об этом пишет Bloomberg.

Так индекс Hang Seng China Enterprises закрылся с падением на 7,2%, что явилось самым большим падением с ноября 2008 года.

Индекс Hang Sang Tech упал на 11%, что явилось его худшим падением с момента запуска индикатора в июле 2020 года.

Предыстория

Ранее американские дипломаты сообщили своим союзникам в Европе и Азии, что Китай выразил готовность оказать военную помощь России на фоне войны в Украине.

13 марта издание New York Times, ссылаясь на источники в американском правительстве, сообщило, что россия направила запрос в Китай о предоставлении экономической и военной помощи из-за трудностей в войне с Украиной. В посольстве Китая в США и в пресс-службе Кремля открестились от этих заявлений и возразили, что россия просила о любой помощи.

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