Котируемые в Гонконге китайские акции пережили худший день со времен мирового финансового кризиса, — Bloomberg — Finance.ua
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Котируемые в Гонконге китайские акции пережили худший день со времен мирового финансового кризиса, — Bloomberg

Сегодня 10:12Фондовый рынок
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Котирующиеся в Гонконге китайские акции пережили худший день со времен мирового финансового кризиса из-за опасений относительно готовности Китая оказать военную помощь России.
Об этом пишет Bloomberg.
Так индекс Hang Seng China Enterprises закрылся с падением на 7,2%, что явилось самым большим падением с ноября 2008 года.
Индекс Hang Sang Tech упал на 11%, что явилось его худшим падением с момента запуска индикатора в июле 2020 года.

Предыстория

Ранее американские дипломаты сообщили своим союзникам в Европе и Азии, что Китай выразил готовность оказать военную помощь России на фоне войны в Украине.
13 марта издание New York Times, ссылаясь на источники в американском правительстве, сообщило, что россия направила запрос в Китай о предоставлении экономической и военной помощи из-за трудностей в войне с Украиной. В посольстве Китая в США и в пресс-службе Кремля открестились от этих заявлений и возразили, что россия просила о любой помощи.
По материалам: Економічна Правда
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