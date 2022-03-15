Так индекс Hang Seng China Enterprises закрылся с падением на 7,2%, что явилось самым большим падением с ноября 2008 года.
Индекс Hang Sang Tech упал на 11%, что явилось его худшим падением с момента запуска индикатора в июле 2020 года.
Предыстория
Ранее американские дипломаты сообщили своим союзникам в Европе и Азии, что Китай выразил готовность оказать военную помощь России на фоне войны в Украине.
13 марта издание New York Times, ссылаясь на источники в американском правительстве, сообщило, что россия направила запрос в Китай о предоставлении экономической и военной помощи из-за трудностей в войне с Украиной. В посольстве Китая в США и в пресс-службе Кремля открестились от этих заявлений и возразили, что россия просила о любой помощи.