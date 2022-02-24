Котировки еврооблигаций Украины упали — Finance.ua

Котировки еврооблигаций Украины упали

Сегодня 15:02 — Фондовый рынок

Котировки еврооблигаций Украины упали

Котировки долларовых еврооблигаций Украины в результате полномасштабной военной агрессии России упали в четверг на 18,7-27,1% — до 39,6-43,8% от номинала.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Регулятор украинского фондового рынка остановил оборот всех ценных бумаг

На 12:20 по киевскому времени доходность к погашению бумаг с погашением в 2024 году подскочила до 49,1-64,4%, в 2025 году — до 38,9%, в 2026 году — до 34,3%.

Ставки по более «длинным» бумагам выросли до: 2029 — 23,75%, 2032 — 22,3% и 2033 — 21,5%.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 34,3%, в 2030 году — 20,3%.

Курс ВВП-варрантов упал в четверг на 17,9% — до 29,9% от номинала.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью