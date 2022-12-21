Конгресс США предлагает выделить почти $45 млрд на поддержку Украины и союзников в 2023-м — законопроект Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Конгресс США предлагает выделить почти $45 млрд на поддержку Украины и союзников в 2023-м — законопроект

Комитет Сената США по ассигнованиям представил законопроект о правительственном бюджете на 2023 год на сумму 1,7 триллиона долларов, который, среди прочего, предусматривает выделение большей, чем ожидалось, суммы на поддержку Украины и союзников.

Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.

В пояснении отмечается, что «законопроект предусматривает выделение 44,9 миллиарда долларов «на чрезвычайную помощь Украине и союзникам по НАТО».

Эти средства будут выделены в дополнение к рекордным $858 млрд оборонных расходов на этот год.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам стратегических коммуникаций Джон Кирби на брифинге приветствовал шаг Конгрессу, отметив необходимость федерального правительства реагировать на вызовы, в том числе и что касается ситуации в Украине.

«Мы приветствуем дополнительное финансирование, которое поможет нам продолжать поддержку Украины», — заявил он.

Ранее сообщалось, что лидеры Сената и Палаты представителей США настроены на принятие законопроекта и его подпись президентом Джо Байденом до конца недели во избежание перебоев в работе правительства из-за отсутствия финансирования.

Напомним, в ноябре президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить $37,7 млрд Украине в качестве срочной помощи в связи с исчерпыванием уже одобренных расходов в рамках временного бюджета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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