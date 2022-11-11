Компания FTX Group подала заявление о банкротстве в США — Finance.ua
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Компания FTX Group подала заявление о банкротстве в США

Финтех и Карты
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Компания FTX Group подала заявление о банкротстве в США
Компания FTX Group подала заявление о банкротстве в США
FTX Group начала процедуру банкротства по статье 11 в суде США. Об этом сообщается в официальном Twitter криптовалютной биржи FTX, потерпевшей крах. При этом банкротство коснется не только FTX, но и американского подразделения, FTX US, трейдинговой фирмы Alameda Research и еще около 130 компаний, входящих в FTX Group.
Вечером 10 ноября CEO FTX Бенкман-Фрид признал свою вину в крахе криптобиржи. Он рассказал о поисках партнеров для привлечения средств и продолжения работы биржи. Позже стало известно, что Alameda Research потеряла депозиты клиентов FTX на сумму около $8 млрд.
Утром 11 ноября был уволен весь персонал Alameda Research, а теперь с должности CEO FTX Group ушел и основатель биржи Сэм Бенкман-Фрид. Он сложил с себя полномочия и займется оказанием помощи в переходном периоде для компании.
По материалам:
cryptomisto
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