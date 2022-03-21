Компании по всему миру откладывают сделки на 25 миллиардов долларов из-за войны в Украине — Bloomberg — Finance.ua
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Компании по всему миру откладывают сделки на 25 миллиардов долларов из-за войны в Украине — Bloomberg

Сегодня 16:50Мир
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Компании по всему миру откладывают сделки на 25 миллиардов долларов из-за войны в Украине — BloombergКомпании по всему миру откладывают сделки на 25 миллиардов долларов из-за войны в Украине — Bloomberg, freepik.com
Компании по всему миру откладывают сделки по привлечению финансирования из-за волатильности на рынках, возникшей на фоне российского вторжения в Украину: объем сделок, поставленных на паузу, — не менее 25 млрд долларов.
Об этом пишет Bloomberg.
Так, автопроизводитель Tesla отложил выпуск облигаций на 1 млрд долларов.
В целом же с 24 февраля, когда началось вторжение России в Украину, около 80 компаний поставили на паузу сделки на общую сумму не менее 25 млрд долл., посчитал Bloomberg.
Среди отложенных сделок наибольшую долю составляют операции по привлечению нового долга — более 18 млрд долл. в сумме. Значительное количество составляют перенесенные IPO, а также сделки по покупке и слиянию компаний и другие сделки.
По словам старшего инвестиционного и рыночного аналитика финансовой компании Hargreaves Lansdown Сюзанны Стритер, на уверенность инвесторов повлияли начало российского вторжения и вызванные этим санкции Запада против России, а также рост цен на энергоресурсы.
«Сказать, что компании перестали привлекать финансирование, тоже нельзя. На этой неделе или в ближайшее время отложено предложение новых облигаций, в том числе от Nestle, L’Oreal и Volkswagen», — резюмирует Bloomberg.
По материалам: Економічна Правда
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