Компании Коломойского хотят изъять замороженные в США российские активы — Finance.ua

Компании Коломойского хотят изъять замороженные в США российские активы

Сегодня 17:18 — Фондовый рынок

Фото: НВ

Более десятка украинских компаний, в прошлом связанных с бизнесменом Игорем Коломойским, подали ходатайство о подтверждении арбитражного решения на 35 миллионов долларов, вынесенного против российской федерации в пользу этих компаний.

Об этом пишет РБК

Речь идет о компаниях «Стабил», «Рубенор», «Кировоград-Нефть», «Крым-Петрол» и др.

Дело структур Коломойского против россии в международном арбитраже — одно из ряда подобных дел, в которых украинские истцы заявляют свои претензии по потере их активов в Крыму и Севастополе в результате аннексии Автономной республики в 2014 году.

В 2019 году базирующийся в Швейцарии третейский суд постановил, что россия экспроприировала инвестиции истцов на Крымском полуострове без компенсации, чем нарушила ст. 5 соглашения между Россией и Украиной о взаимной защите инвестиций.

Арбитраж присудил истцам компенсацию в размере 34,6 млн долларов (не считая штрафных процентов, начисляемых с 2014 года до полного удовлетворения финансовых требований) за национализацию местными властями их имущества в Крыму, включая 31 автозаправочную станцию, автопарк и недвижимость.

россия оспаривала вердикт арбитража в Верховном суде Швейцарии, но безуспешно. Решение суда окончательно и обжалованию не подлежит.

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