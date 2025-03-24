Компьютер продали за 375 тысяч долларов: что делает его столь ценным — Finance.ua

Компьютер продали за 375 тысяч долларов: что делает его столь ценным Сегодня 18:12 — Мир

На аукционе за 375 тысяч долларов был продан редкий компьютер Apple-1 Bayville. Эта продажа еще раз подтвердила высокую ценность редких моделей компьютеров Apple среди техно-коллекционеров, пишет ysc.kiev.ua.

Известно, что редкий компьютер Apple-1 Bayville является одним из немногих сохранившихся экземпляров с номером 91 в официальном реестре Apple-1.

Bayville является одним из немногих сохранившихся экземпляров первого персонального компьютера, который продавали соучредители Apple Стив Джобс и Стив Возняк.

Apple-1 являлся частью первой партии компьютеров, выпущенных в 1976 году. На устройстве сохранился написанный вручную серийный номер, который, вероятно, сделал лично Джобс.

Отметим, что на аукционе были проданы также другие предметы, связанные с историей Apple, включая чек, подписанный Джобсом, за 112 054 доллара и запечатанный iPhone первого поколения за 87 514 долларов.

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