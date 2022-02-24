Комендантский час в городах Украины: полный список ограничений — Finance.ua
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Комендантский час в городах Украины: полный список ограничений

Сегодня 18:34
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После вторжения российских войск на территорию Украины ряд городов перешел в режим комендантского часа. В частности, его объявили в Киеве и области, Николаевской, Черкасской области и Днепре.
Что такое комендантский час, какие ограничения нас ждут — читайте ниже в материале Styler.
Так, согласно Закону Украины «О правовом режиме военного положения» ст. 8, п. 5, комендантский час — «запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений».

Комендантский час вводится в Киеве с 22:00 до 7:00

Общественный транспорт в столице во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны как укрытие в круглосуточном режиме.
Комендантский час ввели на территории Киевской области.
В Днепре, Николаеве и Черкасской области комендантский час будет действовать с 22:00 до 06:00. Об этом 24 февраля сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
«В это время будет запрещено находиться на улице и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Их будут иметь исключительно работники предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области. Прошу с пониманием к этому отнестись. Это вынужденные меры для вашей безопасности!» — сообщил Александр Скичко.

Что ждет нарушителей порядка

Комендантский патруль имеет право задержать человека и проверить документы, чтобы выяснить, может ли он находиться на улице в это время. Патруль также имеет право установить причину нарушения комендантского часа.
В случае необходимости комендантский патруль может проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья задержанных граждан.
При умышленном сопротивлении может применить физическую силу или спецсредства.

Какие еще полномочия есть у коменданта/комендантского патруля

  • Патрульные могут задерживать и доставлять в отделения полиции лиц, совершивших или совершающих другие правонарушения, изымать орудия преступления.
  • Кроме пропусков, патрульные могут проверять и другие документы, чтобы подтвердить личность и законность пребывания в Украине.
  • Комендантские патрули могут использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия), предприятиям, учреждениям и организациям (кроме дипломатических).
  • В случае реальной угрозы для жизни и безопасности лиц комендант имеет право временно ограничивать пребывание, свободу передвижения, въезд/выезд (вход/выход) на территорию или с территории, где введен комендантский час.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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