Комендантский час в городах Украины: полный список ограничений — Finance.ua

Комендантский час в городах Украины: полный список ограничений

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Николаевской, Черкасской области и Днепре. После вторжения российских войск на территорию Украины ряд городов перешел в режим комендантского часа. В частности, его объявили в Киеве и области,

Что такое комендантский час, какие ограничения нас ждут — читайте ниже в материале Styler.

Так, согласно Закону Украины «О правовом режиме военного положения» ст. 8, п. 5, комендантский час — «запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений».

Комендантский час вводится в Киеве с 22:00 до 7:00

Общественный транспорт в столице во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны как укрытие в круглосуточном режиме.

Комендантский час ввели на территории Киевской области.

В Днепре, Николаеве и Черкасской области комендантский час будет действовать с 22:00 до 06:00. Об этом 24 февраля области комендантский час будет действовать сОб этом 24 февраля сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

«В это время будет запрещено находиться на улице и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Их будут иметь исключительно работники предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области. Прошу с пониманием к этому отнестись. Это вынужденные меры для вашей безопасности!» — сообщил Александр Скичко.

Что ждет нарушителей порядка

Комендантский патруль имеет право задержать человека и проверить документы, чтобы выяснить, может ли он находиться на улице в это время. Патруль также имеет право установить причину нарушения комендантского часа.

В случае необходимости комендантский патруль может проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья задержанных граждан.

При умышленном сопротивлении может применить физическую силу или спецсредства.

Какие еще полномочия есть у коменданта/комендантского патруля

Патрульные могут задерживать и доставлять в отделения полиции лиц, совершивших или совершающих другие правонарушения, изымать орудия преступления.

Кроме пропусков, патрульные могут проверять и другие документы, ч тобы подтвердить личность и законность пребывания в Украине.

патрульные могут проверять и тобы подтвердить личность и законность пребывания в Украине. Комендантские патрули могут использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия), предприятиям, учреждениям и организациям (кроме дипломатических).

принадлежащие гражданам (с их согласия), предприятиям, учреждениям и организациям (кроме дипломатических). В случае реальной угрозы для жизни и безопасности лиц комендант имеет право временно ограничивать пребывание, свободу передвижения, въезд/выезд (вход/выход) на территорию или с территории, где введен комендантский час.

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