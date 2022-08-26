Количество «спящих» адресов Bitcoin достигло абсолютного рекорда — Finance.ua

Количество «спящих» адресов Bitcoin достигло абсолютного рекорда Сегодня 05:09 — Финтех и Карты

Количество «спящих» адресов Bitcoin достигло абсолютного рекорда

В 2022 году количество так называемых «спящих» адресов Bitcoin достигло абсолютного исторического рекорда. И этот показатель стремительно растет.

По разным причинам известно, что по некоторым адресам BTC годами не совершают никаких транзакций. Речь идет о значительных суммах денег.

Согласно данным портала Bitinfocharts, по состоянию на 24 августа общее количество цифровых монет, которые хранят на неактивных адресах более 5 лет, достигло рекордной отметки — 17,87 миллиона Bitcoin. Это более 90% всех монет, которые на сегодняшний день в обращении (19,12 миллиона цифровых монет).

За предыдущие 5 лет по состоянию на 1 января этот показатель останавливался на следующих уровнях:

2017 год — 4,34 млн BTC;

2018 год — 5,7 млн BTC;



2019 год — 7,63 млн BTC;



2020 год — 9,16 млн BTC;



2021 год — 12,27 млн BTC.



Неактивный адрес с высоким рейтингом имеет 79 957 Bitcoin, которые оценивают примерно в 1,6 миллиарда долларов, исходя из рыночной стоимости криптовалюты на уровне 21 200 долларов. В общей сложности, пять основных неактивных адресов содержат 185 096 BTC на сумму в 3,9 миллиарда долларов.

Телеканал 24 По материалам:

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