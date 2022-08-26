Количество «спящих» адресов Bitcoin достигло абсолютного рекорда — Finance.ua

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Количество «спящих» адресов Bitcoin достигло абсолютного рекорда

Финтех и Карты
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Количество «спящих» адресов Bitcoin достигло абсолютного рекорда
Количество «спящих» адресов Bitcoin достигло абсолютного рекорда
В 2022 году количество так называемых «спящих» адресов Bitcoin достигло абсолютного исторического рекорда. И этот показатель стремительно растет.
По разным причинам известно, что по некоторым адресам BTC годами не совершают никаких транзакций. Речь идет о значительных суммах денег.
Согласно данным портала Bitinfocharts, по состоянию на 24 августа общее количество цифровых монет, которые хранят на неактивных адресах более 5 лет, достигло рекордной отметки — 17,87 миллиона Bitcoin. Это более 90% всех монет, которые на сегодняшний день в обращении (19,12 миллиона цифровых монет).
За предыдущие 5 лет по состоянию на 1 января этот показатель останавливался на следующих уровнях:
  • 2017 год — 4,34 млн BTC;
  • 2018 год — 5,7 млн BTC;
  • 2019 год — 7,63 млн BTC;
  • 2020 год — 9,16 млн BTC;
  • 2021 год — 12,27 млн BTC.
Неактивный адрес с высоким рейтингом имеет 79 957 Bitcoin, которые оценивают примерно в 1,6 миллиарда долларов, исходя из рыночной стоимости криптовалюты на уровне 21 200 долларов. В общей сложности, пять основных неактивных адресов содержат 185 096 BTC на сумму в 3,9 миллиарда долларов.
По материалам:
Телеканал 24
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