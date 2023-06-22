Количество ресторанов, открытых ФЛПами, упало в два раза — инфографика Сегодня 10:32 — Казна и Политика

В 2022 году украинские предприниматели открыли 504 ФЛП по основным ресторанным КВЭДам (56.10, 56.21, 56.29, 56.30). Это на 58% меньше, чем в 2021 году.

Такие данные приводит компания по автоматизации заведений Poster в Telegram-канале со ссылкой на данные сервиса Опендатабот.

Пик открытий за последние шесть лет пришелся на 2020 год. Несмотря на пандемию, тогда в Украине открылись 3092 ресторанных ФЛП. Данные 2023 года пока повторяют прошлогодние показатели: с января по май предприниматели открыли 210 ФЛП.

Справка Finance.ua:

На портале «Дія» запустили услугу по закрытию ФЛП. Физические лица-предприниматели смогут это сделать в несколько кликов. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram. По его словам, информация подтягивается из Единого государственного реестра (ЕГР), поэтому возможны ошибки.

Количество новых бизнесов месяц-к-месяцу продолжает расти. В мае украинцы зарегистрировали 28,9 тысяч новых ФЛП и 3,6 тысяч новых компаний. Об этом пишет Опендатабот.

По данным SaaS-платформы для управления бизнесом RemOnline, в мае к апрелю объем заказов у ​​предпринимателей в сфере услуг и торговли вырос на 14%. Это даже больше, чем было в последний месяц перед большой войной.

НВ По материалам:

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