Количество пенсионеров в Украине сократилось больше всего с начала войны: где и сколько получают (инфографика) — Finance.ua

Количество пенсионеров в Украине сократилось больше всего с начала войны: где и сколько получают (инфографика) Сегодня 10:00 — Казна и Политика

По данным ПФУ, количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 140 тысяч в течение второго квартала 2023 года. Это самое большое сокращение с начала великой войны.

Средний размер пенсии составляет 5,3 тысяч грн. Однако 30% пенсионеров получают менее 3 тысяч грн.

Об этом сообщает Опендатабот , ссылаясь на данные Пенсионного фонда Украины.

За второй квартал 2023 года количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 140 тысяч человек. Это почти половина того, насколько уменьшилось количество пенсионеров с начала большой войны — на 280 тысяч человек.

Ежегодно количество пенсионеров в Украине сокращается в среднем на 2%. Вероятнее всего, резкий спад во 2 квартале 2023 года связан с обновленными в отчете ПФУ данными о пенсионерах в 4 областях: на Херсонщине, Донетчине, Луганщине и в Запорожской области.

На начало июля средний размер пенсии в Украине составляет 5311,44 грн — около 145 долларов. Сейчас 30% всех украинских пенсионеров получат выплаты менее 3000 грн. Напомним, прожиточный минимум составляет 2589 грн.

С самого начала полномасштабного вторжения средний размер пенсионной выплаты по стране увеличился на 21,5%. Интересно, что в Украине есть два региона, в которых пенсии за это время выросли больше всего: Ровенщина (+69%) и Житомирщина (+49%).

В 7 областях — Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Ровенской и в Киеве — средний размер пенсионной выплаты превышает общий показатель по стране.

Наименьшая средняя пенсия на Тернопольщине — 4023,42 грн, это на 24% ниже среднего показателя по стране. Самая большая в Киеве — 7190,4 грн, на треть больше средней выплаты по Украине.

Общее количество пенсионеров по годам:

Наибольшая численность пенсионеров на Днепропетровщине — 886 тысяч, на втором месте Киев — 750 тысяч и замыкает троицу Харьковщина — 725 тысяч.

Пенсионеры все больше доверяют свои деньги банкам — сейчас на карту получают свои выплаты 79%. Численность получателей пенсий через банковскую систему понемногу продолжает расти и сейчас составляет 79% всех пенсионеров — 8,3 млн человек.

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