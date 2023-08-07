Количество пенсионеров в Украине сократилось больше всего с начала войны: где и сколько получают (инфографика) — Finance.ua
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Количество пенсионеров в Украине сократилось больше всего с начала войны: где и сколько получают (инфографика)

Казна и Политика
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По данным ПФУ, количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 140 тысяч в течение второго квартала 2023 года. Это самое большое сокращение с начала великой войны.
Средний размер пенсии составляет 5,3 тысяч грн. Однако 30% пенсионеров получают менее 3 тысяч грн.
Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Пенсионного фонда Украины.
Количество пенсионеров в Украине сократилось больше всего с начала войны: где и сколько получают (инфографика)
За второй квартал 2023 года количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 140 тысяч человек. Это почти половина того, насколько уменьшилось количество пенсионеров с начала большой войны — на 280 тысяч человек.
Количество пенсионеров в Украине сократилось больше всего с начала войны: где и сколько получают (инфографика)
Ежегодно количество пенсионеров в Украине сокращается в среднем на 2%. Вероятнее всего, резкий спад во 2 квартале 2023 года связан с обновленными в отчете ПФУ данными о пенсионерах в 4 областях: на Херсонщине, Донетчине, Луганщине и в Запорожской области.
На начало июля средний размер пенсии в Украине составляет 5311,44 грн — около 145 долларов. Сейчас 30% всех украинских пенсионеров получат выплаты менее 3000 грн. Напомним, прожиточный минимум составляет 2589 грн.
С самого начала полномасштабного вторжения средний размер пенсионной выплаты по стране увеличился на 21,5%. Интересно, что в Украине есть два региона, в которых пенсии за это время выросли больше всего: Ровенщина (+69%) и Житомирщина (+49%).
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В 7 областях — Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Ровенской и в Киеве — средний размер пенсионной выплаты превышает общий показатель по стране.
Наименьшая средняя пенсия на Тернопольщине — 4023,42 грн, это на 24% ниже среднего показателя по стране. Самая большая в Киеве — 7190,4 грн, на треть больше средней выплаты по Украине.
Общее количество пенсионеров по годам:
Количество пенсионеров в Украине сократилось больше всего с начала войны: где и сколько получают (инфографика)
Наибольшая численность пенсионеров на Днепропетровщине — 886 тысяч, на втором месте Киев — 750 тысяч и замыкает троицу Харьковщина — 725 тысяч.
Пенсионеры все больше доверяют свои деньги банкам — сейчас на карту получают свои выплаты 79%. Численность получателей пенсий через банковскую систему понемногу продолжает расти и сейчас составляет 79% всех пенсионеров — 8,3 млн человек.
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По материалам:
Finance.ua
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