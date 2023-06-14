Количество криптовалютных миллионеров в 2023 году увеличилось на 48 000 — Finance.ua

Количество криптовалютных миллионеров в 2023 году увеличилось на 48 000 14.06.2023, 02:22 — Криптовалюта

Количество криптовалютных миллионеров в 2023 году увеличилось на 48 000

В первой половине 2023 года флагманская криптовалюта пережила неспокойные времена. На курс биткоина повлияли банкротства известных криптоплатформ и кризис в банковском секторе США. Но несмотря на это, за шесть месяцев ВТС все же сумел вырасти в цене более чем на 55%. Это вызвало волну оптимизма среди инвесторов и превратило почти 48 000 из них в миллионеров.

Согласно аналитике Finbold, по состоянию на 13 июня 2023 года количество криптоммиллионеров достигало 76 078 — это на 47 994 или 170,89% больше, чем было зафиксировано.

Среди этих криптокошельков 70 747 различных адресов имеют баланс биткоинов на сумму свыше $1 миллиона, тогда как 5 331 владелец владеет по меньшей мере $10 миллионами в BTC . Для сравнения — 5 января 2023 года количество биткоин-миллионеров составляло 28 084, причем 24 279 адресов владели BTC на сумму по меньшей мере $1 миллион, а менее 3 805 из них — как минимум $10 миллионов. Данные получены с помощью сервиса вебархивов Wayback Machine.

Согласно аналитическому трекеру CoinMarketCap, биткоин сегодня торгуется за $26,130 — это почти на 1% выше показателей вчерашнего дня. Рыночная капитализация флагманского актива выросла всего на 0,5% и составляет $548,7 млрд. Трейдеры оформили суточные торговые сделки на сумму $11,5 млрд — этот показатель почти на 5% ниже, чем 2 часа назад. Доминирование биткоина на рынке составляет 47,7%.

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noworries По материалам:

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