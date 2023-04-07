Кого в Украине заставят пересдавать на права каждые 5 и 10-15 лет — новые правила для водителей Сегодня 19:02 — Личные финансы

Кого в Украине заставят пересдавать на права каждые 5 и 10-15 лет — новые правила для водителей

Комитет Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре объявил о планах переоформить все водительские удостоверения в Украине.

Об этом пишет Avtosota.

Замглавы комитета Юлия Клименко заявила, что граждане должны будут возобновлять свои удостоверения каждые 10-15 лет, а водители транспортных компаний должны будут подтверждать свои права каждые пять лет, что соответствует нормам Европейского Союза.

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Кроме того, процесс получения водительских прав в Украине был упрощен, и теперь граждане могут получить их в любом городе независимо от того, где они учились. Сервисные центры по всей стране будут давать уроки вождения, принимать экзамены и выдавать готовые водительские удостоверения.

По данным МВД, все граждане Украины получат водительские удостоверения нового образца, которое можно будет получить в любом сервисном центре страны. Министерство внутренних дел также подтвердило, что практические экзамены уже можно сдавать, а удостоверение можно получить в любом из его сервисных центров.

Справка Finance.ua:

ранее стало известно, какое наказание ждет водителей, если ездить без удостоверения или соответствующей категории. До недавнего времени, если вы были пойманы за управление любым транспортным средством без прав или с неправильной категорией, угрожал штраф в размере 425 гривен. Однако с принятием Закона № 1231-IX наказание за такое правонарушение было значительно увеличено;

согласно новому закону, водителям, пойманным без водительского удостоверения или с несоответствующей категорией, теперь грозит гораздо больший штраф — 3400 гривен;

кроме того, статья 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях была дополнена новым положением, предусматривающим еще более строгие наказания для рецидивистов. В частности, за вождение без прав или с несоответствующей категорией второй раз будет наложен штраф в размере 40 800 грн и лишение права управления транспортными средствами на срок от 5 до 7 лет (в соответствии с ч. 5 ст. 126).

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Avtosota По материалам:

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