Кого в Украине заставят пересдавать на права каждые 5 и 10-15 лет — новые правила для водителей — Finance.ua
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Кого в Украине заставят пересдавать на права каждые 5 и 10-15 лет — новые правила для водителей

Личные финансы
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Кого в Украине заставят пересдавать на права каждые 5 и 10-15 лет — новые правила для водителей
Кого в Украине заставят пересдавать на права каждые 5 и 10-15 лет — новые правила для водителей
Комитет Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре объявил о планах переоформить все водительские удостоверения в Украине.
Об этом пишет Avtosota.
Замглавы комитета Юлия Клименко заявила, что граждане должны будут возобновлять свои удостоверения каждые 10-15 лет, а водители транспортных компаний должны будут подтверждать свои права каждые пять лет, что соответствует нормам Европейского Союза.

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Кроме того, процесс получения водительских прав в Украине был упрощен, и теперь граждане могут получить их в любом городе независимо от того, где они учились. Сервисные центры по всей стране будут давать уроки вождения, принимать экзамены и выдавать готовые водительские удостоверения.
По данным МВД, все граждане Украины получат водительские удостоверения нового образца, которое можно будет получить в любом сервисном центре страны. Министерство внутренних дел также подтвердило, что практические экзамены уже можно сдавать, а удостоверение можно получить в любом из его сервисных центров.

Справка Finance.ua:

  • ранее стало известно, какое наказание ждет водителей, если ездить без удостоверения или соответствующей категории. До недавнего времени, если вы были пойманы за управление любым транспортным средством без прав или с неправильной категорией, угрожал штраф в размере 425 гривен. Однако с принятием Закона № 1231-IX наказание за такое правонарушение было значительно увеличено;
  • согласно новому закону, водителям, пойманным без водительского удостоверения или с несоответствующей категорией, теперь грозит гораздо больший штраф — 3400 гривен;
  • кроме того, статья 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях была дополнена новым положением, предусматривающим еще более строгие наказания для рецидивистов. В частности, за вождение без прав или с несоответствующей категорией второй раз будет наложен штраф в размере 40 800 грн и лишение права управления транспортными средствами на срок от 5 до 7 лет (в соответствии с ч. 5 ст. 126).
Напомним, программа страхования автомобиля каско защищает водителей от финансовых потерь в случае наиболее типичных транспортных проблем. Можно оформить каско на б/у авто до 10 лет или сделать каско на новое авто. А каско на Finance.ua — это когда не нужно искать, выбирать и читать договоры каждой страховой. Нужно только оставить 1 заявку и получить 5 предложений в удобной сравнительной таблице:

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По материалам:
Avtosota
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