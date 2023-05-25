Кого не будут призывать на военную службу (полный список) — Finance.ua

Кого не будут призывать на военную службу (полный список) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Вопросы по мобилизации в Украине регулируются соответствующим законом. Он содержит исчерпывающий перечень военнообязанных, не подлежащих призыву.

Кого точно не «заберут»

Согласно закону , в перечень тех, кого не берут на службу в ходе мобилизации, относятся:

забронированные лица,

лица с инвалидностью,

временно непригодные к службе по состоянию здоровья (здесь требуется заключение военно-врачебной комиссии — он дается на срок до шести месяцев, а затем снова требуется обращение к ВЛК),

женщины и мужчины, у которых трое и более детей младше 18 лет,

женщины и мужчины, единолично воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет,

женщины и мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы,

женщины и мужчины, воспитывающие больного ребенка (поражение нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, орфанные заболевания, онкология, психические расстройства, сахарный диабет I типа и т. п. ),

), усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет,

военнообязанные, которые ухаживают за больной супругой (супругом), ребенком или родителями, а также если имеют супруга (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или если у них родителей имеют инвалидность I или II группы,

опекуны лица с инвалидностью,

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей), а кто-то из супругов уже проходит военную службу,

работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, службы спецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, БЭБ, НАБУ, ГБР, Государственной исполнительной службы, Управления госохраны.

Следует отметить, что вышеперечисленные лица все же могут быть призваны на военную службу, но только с их согласия и только по месту жительства.

Кроме того, призыву не подлежат:

студенты, аспиранты и докторанты (только дневная или дуальная формы обучения),

научные работники и педагоги,

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО из числа военных, добровольцев, лиц, привлекавшихся к обеспечению проведения АТО,

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

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