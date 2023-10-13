Когда украинцам начнут массово включать отопление: в «Нафтогазе» назвали сроки — Finance.ua

Когда украинцам начнут массово включать отопление: в «Нафтогазе» назвали сроки Сегодня 15:36 — Энергетика

Полноценный отопительный сезон в Украине начнется, скорее всего, в конце октября или начале ноября. Решение о подаче тепла в квартиры украинцев принимают местные власти, основываясь на среднесуточной температуре воздуха.

Об этом заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев в интервью агентству «Интерфакс-Украина». Напомним, речь идет о среднесуточной температуре 8 градусов Цельсия и ниже в течение трех дней.

«Начало отопительного сезона является решениями органов местного самоуправления, горисполкомов… Преимущественно в последние годы его начало в Украине сдвигается ближе к концу октября — началу ноября. Есть и региональные особенности. Поэтому мы, как всегда, готовы к тому, что города начнут отопительный сезон во второй половине октября — начале ноября», — пояснил Чернышев.

По прогнозам «Нафтогаза», существенный отбор газа из хранилищ не начнется раньше 1 ноября. Ожидается, что к этой дате запасы топлива составят 16,5 млрд кубометров.

Для понимания: по плану Кабмина, минимальный объем «зимнего» газа должен составить нынешней зимой 14,7 млрд кубов. Остальное — дополнительные объемы «на всякий случай».

Чернышев также уточнил, что, по прогнозам синоптиков, зима 2023−2024 будет достаточно мягкой. Хоть и не настолько, как было годом раньше.

«Однако мы готовимся к любым температурным показателям. Хотя прогнозы метеорологов нас радуют», — отметил глава «Нафтогаза».

Обозреватель По материалам:

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