Когда украинцам начнут массово включать отопление: в «Нафтогазе» назвали сроки — Finance.ua

Когда украинцам начнут массово включать отопление: в «Нафтогазе» назвали сроки
Полноценный отопительный сезон в Украине начнется, скорее всего, в конце октября или начале ноября. Решение о подаче тепла в квартиры украинцев принимают местные власти, основываясь на среднесуточной температуре воздуха.
Об этом заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев в интервью агентству «Интерфакс-Украина». Напомним, речь идет о среднесуточной температуре 8 градусов Цельсия и ниже в течение трех дней.
«Начало отопительного сезона является решениями органов местного самоуправления, горисполкомов… Преимущественно в последние годы его начало в Украине сдвигается ближе к концу октября — началу ноября. Есть и региональные особенности. Поэтому мы, как всегда, готовы к тому, что города начнут отопительный сезон во второй половине октября — начале ноября», — пояснил Чернышев.
Читайте также: Подорожают ли генераторы: что предлагают на рынке и чего ждать
По прогнозам «Нафтогаза», существенный отбор газа из хранилищ не начнется раньше 1 ноября. Ожидается, что к этой дате запасы топлива составят 16,5 млрд кубометров.
Для понимания: по плану Кабмина, минимальный объем «зимнего» газа должен составить нынешней зимой 14,7 млрд кубов. Остальное — дополнительные объемы «на всякий случай».
Чернышев также уточнил, что, по прогнозам синоптиков, зима 2023−2024 будет достаточно мягкой. Хоть и не настолько, как было годом раньше.
«Однако мы готовимся к любым температурным показателям. Хотя прогнозы метеорологов нас радуют», — отметил глава «Нафтогаза».
Поделиться новостью