Когда начинает действовать «Зеленая карта» (важные детали) — Finance.ua

Когда начинает действовать «Зеленая карта» (важные детали) Сегодня 21:00 — Технологии&Авто

Когда начинает действовать «Зеленая карта» (важные детали)

Изменения по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, которые принес 2025 год, коснулись не только внутреннего полиса ОСАГО , но и международного, то есть «Зеленой карты».

Ряд норм нового закона предусматривает изменения в отношении страхового сертификата единой формы, применяемой в странах-членах международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта».

Если по старому закону (№ 1961) у водителей, пересекающих государственную границу Украины, была возможность оформить страховой сертификат «Зеленая карта» в момент выезда на пункт пропуска, то с 1 января такая опция больше недоступна.

вступает в силу с 00:00 часов даты начала срока его действия, определенного таким договором, но не ранее начала суток, следующих после внесения записи о таком договоре в Единую централизованную базу данных (т.е. даты заключения такого контракта). Как разъясняет Моторно-транспортное страховое бюро Украины, международный договор страхования «Зеленая карта»следующих после внесения записи о таком договоре в Единую централизованную базу данных (т.е. даты заключения такого контракта).

На практике это означает, что «Зеленую карту» необходимо оформить минимум за один день до пересечения границы. В противном случае вам откажут в выезде. То же самое произойдет и в случае отсутствия международного договора страхования.

Справка Finance.ua: Система «Зеленой карты» охватывает 48 стран, включая Украину. Она состоит из Национальных Бюро, представляющих около 1500 страховых компаний в странах Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Эта система позволяет более 500 миллионам транспортных средств пользоваться международными поездками без дополнительных расходов или препятствий на границах. Список стран, входящих в систему «Зеленая карта» — здесь

Сроки

Что касается сроков, на которые можно оформить «Зеленую карту», ​​то закон предусматривает, что договор может быть заключен «на 15 календарных дней, 21 календарный день, один месяц, два месяца, три месяца, четыре месяца, пять месяцев, шесть месяцев, семь месяцев, восемь месяцев, девять месяцев, десять месяцев, одиннадцать месяцев или один год».

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Еще кое-что важное

Помимо вышеперечисленных новаций, в МТСБУ напоминают водителям, что страховой сертификат «Зеленая карта» можно оформить только у страховой компании — полного члена МТСБУ или ее представителей. Перечень таких страховщиков здесь

Также информация о договоре обязательно должна быть внесена в Единую централизованную базу данных МТСБУ, иначе он недействителен.

Несмотря на электронную форму страхового договора, МТСБУ рекомендует все же отпечатать «Зеленую карту» и возить ее с собой в бумажном виде, хотя это и не обязательно и не является требованием закона.

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