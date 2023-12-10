Škoda обновила электрический Enyaq — Finance.ua

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Škoda обновила электрический Enyaq

Технологии&Авто
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Škoda обновила электрический Enyaq
Škoda обновила электрический Enyaq
Обновленный Škoda Enyaq получил новый двигатель и оптимизированное управление температурой аккумулятора. Максимальная скорость увеличена до 180 км/ч, а запас хода до 570 км в зависимости от спецификации модели.
Йоханнес Нефт, член правления Škoda Auto по техническому развитию, говорит: «Мы тщательно протестировали все аппаратные и программные компоненты, и мы тщательно пересмотрели и еще больше оптимизировали их. Новый, более эффективный и мощный электродвигатель для Enyaq обеспечивает повышенную мощность, больше крутящий момент и более длинный запас хода».
Сделан новый мотор заднего моста, который стал более мощным и эффективным за счет модернизации преобразователя напряжения. Новые модели Enyaq 85 и 85x теперь имеют мощность 210 кВт* - на 60 кВт больше предыдущего варианта Enyaq 80 и на 15 кВт больше, чем предыдущие варианты Enyaq 80x. Для версий RS и 80x мощность увеличилась на 30 кВт до 250 кВт. Максимальный крутящий момент увеличился на 235 Нм — с 310 Нм до 545 Нм. Это улучшает как мощность, так и динамику движения всех версий Enyaq.
Новый Enyaq 85 разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6,7 секунд, то есть почти за две секунды. Быстрее, чем предыдущий Enyaq 80. Enyaq 85x с полным приводом завершает ту же задачу за 6,6 секунды. Enyaq RS, у которого тоже полный привод, теперь ускоряется до сотни за 5,5 секунды.
Enyaq 85 может преодолеть более 560 километров на одном заряде по циклу WLTP, в то время как запас хода Enyaq Coupé 85 теперь превышает 570 километров.
На станциях быстрой зарядки постоянного тока батареи полноприводных версий Enyaq 85x и Enyaq RS теперь можно пополнять от 10 до 80 процентов всего за 28 минут — на восемь минут или на 22 процента быстрее, чем раньше — при мощности до 175 кВт. Максимальная скорость зарядки для заднеприводного Enyaq 85 остается неизменной при 135 кВт.
По материалам:
Телеканал 24
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