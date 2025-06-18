КНДР отправит тысячи «саперов и строителей» в Курскую область россии Сегодня 05:00

рф договорилась с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) об отправке северокорейских «саперов и строителей» для якобы участия в восстановлении Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совбеза россии Сергея Шойгу, которого цитирует «Интерфакс».

По словам Шойгу, диктатором Ким Чен Ином «принято решение направить в россию тысячу саперов для разминирования ‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌ ‌‌‌‍‌‌‌‌ ‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌ территории, а также пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных инфраструктурных объектов.

Он добавил, что в ходе переговоров стороны договорились о содействии КНДР в восстановлении Курской области.

В июне 2024-го диктатор путин и Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о «стратегическом партнерстве». Документ предусматривает предоставление взаимопомощи в случае «агрессии» против одной из двух стран.

После этого стало известно, что КНДР направляет своих военных в россию для прохождения там военной подготовки.

В апреле 2025 года страна-террорист признала, что северокорейские военные воюют против Украины. Это произошло после того, как украинские военные взяли в плен нескольких военных в Курской области.

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