Кличко рассказал о новом пешеходном мосте на Оболони (план застройки) — Finance.ua
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Кличко рассказал о новом пешеходном мосте на Оболони (план застройки)

Казна и Политика
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Работы по возведению пешеходного моста и обустройству острова Оболонский продолжаются.
Об этом сообщил мэр Киева Кличко в Facebook.
«Надеюсь, нашим планам ничего не помешает, и уже в этом году мы презентуем киевлянам и гостям столицы еще одну жемчужину зеленого и красивого Киева. Мы развиваем большую рекреационную зону, в которой и парк Наталка, и набережная, и остров Оболонский, куда будет вести новый мост», — пишет он.
Кличко рассказал о новом пешеходном мосте на Оболони (план застройки)

Что будет на острове

Составляющей комфортного отдыха будет паркинг, который планируем построить недалеко от парка. Чтобы люди, которые будут приезжать отдыхать, могли упорядоченно оставлять свои автомобили. Паркинг будет подземно-наземным — таким, как был построен в столичном зоопарке. Но будет объектом двойного назначения, то есть будет использоваться как укрытие во время воздушной тревоги.
Кличко рассказал о новом пешеходном мосте на Оболони (план застройки)
На острове Оболонский территорию обустроим с сохранением флоры и фауны. Также высадим и новые деревья и кустарники. Уже согласован дендроплан. Посетителей будут радовать и декоративные яблони, розовая акация, и сирень и цветущие все лето газоны.
Кличко напомнил, что на строительство пешеходного моста бюджетные деньги город не привлекает. Строительство проходит на средства меценатов и средства Метрополии Великого Парижа. Иностранные партнеры выделили помощь именно на этот проект.

Справка Finance.ua:

  • в Киеве на Оболони построят новый мост-волну длиной 164 м. Его строительство началось в конце 2020 года. Новый мост-волна на Оболони соединит набережную и парк Наталка с островом Оболонский;
  • мост планируют построить на 4 опорах, а ширина будет 4 м. Кроме того, для безопасности отдыхающих здесь обустроят камеры видеонаблюдения. Также по ночам «волна» будет оригинально подсвечиваться.
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По материалам:
Finance.ua
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