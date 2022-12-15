«Клеточный клей» поможет восстановить нервы и вырастить органы с нуля — Finance.ua
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«Клеточный клей» поможет восстановить нервы и вырастить органы с нуля

Технологии&Авто
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Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) разработали молекулы, функционирующие как «клеточный клей». Согласно пресс-релизу, это важный шаг на пути к долгосрочной цели регенеративной медицины — создание новых тканей и органов с нуля.
Адгезивные молекулы естественно присутствуют в организме и содержат 10-ки триллионов клеток совместно в организованных структурах. Они строят нейронные сети и направляют иммунные клетки в определенные участки тела. Адгезия упрощает клеточную коммуникацию для поддержания функционирования организма.
Теперь ученые сконструировали молекулы так, чтобы контролировать, с какими клетками они взаимодействуют, а также регулировать характер этого процесса.
Органы и ткани тела формируются внутриутробно и продолжают развиваться после рождения. Многие молекулярные инструкции, контролирующие эти воспроизводственные процессы, исчезают во взрослом возрасте. Некоторые ткани, такие как нервы, не способны восстанавливаться после травм или болезней.
Ученые попытались исправить это. Они разработали молекулы адгезии, которые работают как «клеточный клей» и состоят из двух частей. Это поможет контролировать качество связывания клеток. Одна часть молекулы работает как рецептор вне клетки и выбирает, с какими будет контактировать. Сила связи регулируется вторым компонентом, расположенным внутри. Обе части взаимозаменяемы.
Такой «клеточный клей» пригодится и для исследований. Изучение отдельных молекул даст ученым полное представление о том, как произошел переход от одноклеточных к многоклеточным видам. Адгезия клеток являлась важной вехой в эволюции млекопитающих и других организмов.
По материалам:
nnews.com
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