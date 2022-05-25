Китайский конкурент Tesla вызвал сумасшедший ажиотаж (фото) — Finance.ua

Китайский конкурент Tesla вызвал сумасшедший ажиотаж (фото)

Марка BYD назвала цены на электромобиль Seal, который должен составить конкуренцию Tesla Model 3, и одновременно открыла прием заказов на новинку в Китае. Как пишет издание CarNewsChina, за первые 6 часов компания получила 22 тыс. 637 заявок: это больше трети запланированного годового объема производства этой модели.

Электроседан BYD Seal не больше Tesla Model 3 (4800 мм длины при колесной базе в 2920 мм) и имеет низкий коэффициент лобового сопротивления — 0,219. В его основе лежит архитектура e-platform 3.0 с интегрированной батареей, в подвеске применены двойные поперечные рычаги спереди и многорычажная сзади. Электрокар Seal получил также фирменную технологию контроля тяги iTAC, которая позволила ему пройти «лосиный тест» с очень хорошим показателем — на скорости 83 км/ч.

Топовая версия седана BYD Seal

Как и Model 3, электромобиль Seal комплектуется скрытыми ручками дверей. В экстерьере новинка привлекает внимание достаточно агрессивным обвесом, в то время как главная особенность салона — это 15,6-дюймовый экран медиасистемы, который можно возвращать в портретное положение, а также обратно.

Топовая версия седана BYD Seal

На рынок новинка вышла в четырех модификациях. Три из них — с одним электродвигателем на задней оси и запасом хода от 550 до 700 км. Начальная стоимость Seal: 212 800 юаней ($32 000).

Топовая версия седана BYD Seal комплектуется двумя моторами с совокупной отдачей 517 л. и батареей емкостью 82,6 кВт·час. До первой «сотни» она разгоняется за 3,8 секунды, заявленная дальность хода — 650 км. Цены на такой вариант начинаются с 289 тыс. 800 юаней ($43570). Приблизительно столько стоит на китайском рынке базовая заднеприводная версия Tesla Model 3.

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