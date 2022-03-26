Китайская государственная компания Sinopec Group приостановила переговоры по значительным инвестициям в нефтехимическую промышленность и сбыт газа в россии.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
«Китайская Sinopec, прислушавшись к призыву правительства об осторожности в связи с ужесточением санкций, приостановила переговоры о крупных инвестициях в российский газохимический завод и предприятие по сбыту российского газа в Китае», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инвестиции планировались на уровне полмиллиарда долларов.