Китайский гигант Sinopec приостановил инвестиции в россию — СМИ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Китайский гигант Sinopec приостановил инвестиции в россию — СМИ

Сегодня 12:32Фондовый рынок
32
Китайская государственная компания Sinopec Group приостановила переговоры по значительным инвестициям в нефтехимическую промышленность и сбыт газа в россии.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
«Китайская Sinopec, прислушавшись к призыву правительства об осторожности в связи с ужесточением санкций, приостановила переговоры о крупных инвестициях в российский газохимический завод и предприятие по сбыту российского газа в Китае», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инвестиции планировались на уровне полмиллиарда долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.