Китайский гигант Sinopec приостановил инвестиции в россию — СМИ

Сегодня 12:32 — Фондовый рынок

Китайская государственная компания Sinopec Group приостановила переговоры по значительным инвестициям в нефтехимическую промышленность и сбыт газа в россии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

«Китайская Sinopec, прислушавшись к призыву правительства об осторожности в связи с ужесточением санкций, приостановила переговоры о крупных инвестициях в российский газохимический завод и предприятие по сбыту российского газа в Китае», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестиции планировались на уровне полмиллиарда долларов.

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