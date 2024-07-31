Китайские электромобили заняли рекордную долю рынка в Европе — Finance.ua

Китайские электромобили заняли рекордную долю рынка в Европе
В июне китайские бренды захватили 11% европейского рынка электромобилей, зафиксировав рекордное количество регистраций.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным аналитиков исследовательской компании Dataforce, лидирует по количеству новых регистраций китайский SAIC Motor Corp.
В общей сложности китайские бренды зарегистрировали более 23 000 электромобилей по всему региону в течение месяца, что является самым высоким показателем за всю историю.
Их последовательный скачок на 72% вдвое превысил общий прирост европейских регистраций электромобилей за июнь.
Удастся ли сохранить рост объемов, будет предметом пристального наблюдения в ближайшие месяцы, когда дополнительные тарифы ЕС вступят в силу.
Пошлины ЕС налагают на SAIC дополнительный сбор в размере 38%, тогда как BYD заплатит дополнительные 17% к существующей 10% пошлине.
Автопроизводители спешат развернуть производство электромобилей в Европе во избежание новых пошлин, в то время как напряженность в отношениях между Пекином и Брюсселем рискует перерасти в торговую войну.
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