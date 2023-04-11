Китайская корпорация Alibaba создала свой аналог ChatGPТ — Finance.ua

Китайская корпорация Alibaba создала свой аналог ChatGPТ Сегодня 22:16 — Технологии&Авто

Китайская корпорация Alibaba создала свой аналог ChatGPТ

Китайская корпорация Alibaba представила свою языковую модель искусственного интеллекта под названием Tongyi Qianwen, аналогичную GPT.

Об этом 11 апреля сообщает Reuters.

«Мы находимся на технологическом водоразделе, вызванном генеративным искусственным интеллектом и облачными вычислениями, и предприятия во всех секторах начали использовать интеллектуальную трансформацию, чтобы быть на шаг впереди», — заявил генеральный директор компании Даниэль Чжан.

Разработку планируется интегрировать во все бизнес-приложения компании.

Сначала языковая панель будет интегрирована в DingTalk, программу Alibaba для обмена сообщениями, и ее можно будет использовать для подведения итогов собрания, написания электронных писем и составления бизнес-предложений. Кроме того, она будет добавлена к Tmall Genie, голосовому помощнику Alibaba и в торговую площадку AliExpress.

Alibaba планирует открыть языковую модель для своих клиентов, чтобы они могли создавать свои собственные настраиваемые модели.

После презентации Tongyi Qianwen акции Alibaba выросли на 3%.

Напомним, в феврале чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT стал доступен в Украине.

Эксперты предполагали, что искусственный интеллект сможет оставить без работы 300 миллионов человек в развитых странах.

Более тысячи экспертов, среди которых Илон Маск и экс-сооснователь Apple Стив Возняк, призвали приостановить разработку мощных систем на основе искусственного интеллекта.

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