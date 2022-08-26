Китайская Baidu представила свой первый квантовый компьютер Qianshi — Finance.ua
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Китайская Baidu представила свой первый квантовый компьютер Qianshi

Технологии&Авто
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Китайская Baidu представила свой первый квантовый компьютер Qianshi
Китайская Baidu представила свой первый квантовый компьютер Qianshi, www.reuters.com
Китайский гигант Baidu Inc. представил свой первый квантовый компьютер Qianshi и готов сделать его доступным для внешних пользователей. Таким образом компания присоединилась к глобальной гонке по практическому применению технологии.
Об этом пишет Reuters.
В заявлении Baidu говорится, что разработанный компанией квантовый компьютер, получивший название Qianshi, имеет процессор на 10 кубитов (квантовый бит). Пекинская компания также разработала квантовый чип на 36 кубитов.
По данным исследовательской компании IDC, к концу 2027 года правительства и компании мира инвестируют около $16,4 млрд в разработку квантовых технологий.
Американский технологический гигант IBM заявил, что планирует подготовить квантовый компьютер к коммерческому использованию в 2025 году с процессором объемом более 4000 куб. IBM выпустила квантовые процессоры со 127 кубитами.
Китайская Baidu представила свой первый квантовый компьютер Qianshi
www.reuters.com
Компания Alphabet Inc. корпорации Google стремится к концу этого десятилетия разработать компьютер с 1 000 000 кубитов.
Правительства и компании по всему миру в течение многих лет рекламировали потенциал квантовых вычислений, формы высокоскоростных вычислений при чрезвычайно низких температурах, позволяющих компьютерам достичь беспрецедентной скорости обработки.
Тем не менее, текущие реальные программы в этой области все еще очень просты и ограничены небольшой группой первых клиентов.
США, Китай и Европейский Союз инициировали широко финансируемые проекты в области квантовых вычислений, надеясь продвинуться вперед в этой области, которую часто считают одним из краеугольных камней, определяющих новое глобальное преимущество.
По материалам:
Forbes.ua
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