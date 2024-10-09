Китайцы создали еще один мощный электрокар с запасом хода 556 км (фото) — Finance.ua
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Китайцы создали еще один мощный электрокар с запасом хода 556 км (фото)

Технологии&Авто
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Китайцы создали еще один мощный электрокар с запасом хода 556 км (фото)
Китайцы создали еще один мощный электрокар с запасом хода 556 км (фото)
Новая модель Zeekr Mix — компактный электрический минивэн — скоро появится на автомобильном рынке Китая. Об этом рассказал Гуань Хайтао, руководитель отдела маркетинга компании Zeekr. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу в октябре этого года, что должно способствовать увеличению объемов реализации продукции Zeekr.
Zeekr Mix, созданный на основе концептуальной модели M-Vision, станет шестым в модельном ряду бренда. Гуань Хайтао обнародовал официальные изображения автомобиля в китайской соцсети Weibo, отметив: «Да, Mix наконец-то выходит».
Особенностью автомобиля является передняя световая панель Zeekr Stargate с 1711 светодиодами, способными отображать текст и изображения. Минивэн также отличается раздвижной дверью, даже спереди. Покупателям предложат варианты с пятью и шестью сиденьями.
В базовой комплектации Zeekr Mix будет оснащаться одним электродвигателем на задней оси мощностью до 310 кВт (415 л.с.). Автомобиль будет иметь аккумулятор NMC емкостью 77 кВтч, что обеспечит запас хода до 556 км.
По материалам:
ITsider.
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