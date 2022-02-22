Китай заявил, что его очередная вакцина против COVID-19 V-01 защищает от Omicron в бустерных применениях — Finance.ua

Китай заявил, что его очередная вакцина против COVID-19 V-01 защищает от Omicron в бустерных применениях

Сегодня 06:02 — Мир

Рекомбинантная вакцина слитого белка COVID-19 (V-01), разработанная и произведенная в Китае, продемонстрировала защитные эффекты против штама Omicron в клинических бустерных испытаниях в Пакистане и Малайзии. Об этом сообщил разработчик вакцины, согласно данных информационного агентства Синьхуа.

Вакцина V-01 была разработана Институтом биофизики Академии наук Китая и компанией Livzon Pharmaceutical Group Inc. (LivzonBio) в провинции Гуандун на юге Китая.

Согласно первоначальным данным, опубликованным LivzonBio, в исследовании приняли участие 10 241 здоровый взрослый человек в возрасте 18 лет и старше, которые уже получили вторую дозу инактивированной вакцины в течение предыдущих трех-шести месяцев. Участникам вводили бустер V-01 или плацебо в соотношении 1:1.

Из тех, кто принимал участие в испытании, в общей сложности 110 человек заразились COVID-19.

Представители компании LivzonBio сообщили, что уровень инфицирования за год в группе ревакцинации составляет 6,73%, а в группе плацебо — 12,8%.

Отмечено, что абсолютная эффективность вакцины после последовательной ревакцинации V-01 составила 61,35%, что значительно выше и соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения.

Между тем, в ходе испытания также были проанализированы образцы вируса от инфицированных участников. Среди них 60 образцов были Omicron, а остальные еще проходят секвенирование. Результаты показывают, что последовательный ускоритель V-01 может обеспечить хорошую защиту от варианта Omicron.

В LivzonBio подчеркнули, что проблем с безопасностью во время проведения тестирования зафиксировано не было.

V-01 представляет собой гибридную рекомбинантную белковую вакцину с рецептор-связывающим доменом (RBD) в качестве антигена. RBD является наиболее важной частью белка шипа вируса, связывающегося с человеческими клеточными рецепторами ACE2. Процесс связывания предоставляет вирусу доступ к клеткам человека и приводит к заражению. Нацеливание на RBD похоже на надевание наручников на вирус и ограничение его проникновения в клетки-хозяева.

По сравнению с другими подходами, используемыми в вакцинах для борьбы с вирусом, вакцину, нацеленную на RBD, относительно легко производить и масштабировать, поскольку для ее производства требуется лишь небольшая часть шиповидного белка вируса. Она более эффективна с точки зрения затрат, чем другие типы вакцин, и ее легче хранить и транспортировать.

LivzonBio подала заявку на участие в клинических испытаниях фазы III в более чем 10 странах, включая Египет, Индонезию, Руанду, Южную Африку, Пакистан, Малайзию и Филиппины.

В мае прошлого года исследователи из Пекинского университета и других китайских исследовательских институтов сообщили в журнале Cell Research, что использование рекомбинантной белковой вакцины RBD в качестве бустерной прививки может быть оптимизированным планом иммунизации в будущем.

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