Китай впервые за 46 лет поднимает пенсионный возраст — Finance.ua

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Китай впервые за 46 лет поднимает пенсионный возраст

Мир
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Китай впервые за 46 лет поднимает пенсионный возраст
Китай впервые за 46 лет поднимает пенсионный возраст
Китай повысит пенсионный возраст впервые с 1978 года. Этот шаг должен остановить сокращение рабочей силы, но рискует вызвать гнев работников, уже борющихся с замедлением экономики.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на китайские государственные медиа.

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Так, китайские законодатели одобрили план отсрочки выхода работников на пенсию на пять лет:
  • мужчины будут выходить на пенсию в 63 года вместо 60;
  • женщины будут выходить на пенсию в 55 лет вместо 50 для простых работников и в 58 вместо 55 для руководящих должностей.
Изменение будет действовать в течение 15 лет, начиная с января, и позволит большему числу людей работать дольше. Это может повысить производительность для решения проблем, связанных со старением населения, хотя это рискует усилить общественное недовольство тем, что экономика развивается наихудшими темпами за пять кварталов.
Пенсионный возраст в Китае является одним из самых низких в мире, несмотря на то, что ожидаемая продолжительность жизни значительно выросла за последние десятилетия. Большая база налогообложения и задержка доступа к льготам снизят давление на правительство по финансированию пенсий, поскольку количество пожилых людей быстро растет.
Высший законодательный орган также постановил, что, начиная с 2030 года, работники должны будут делать взносы на свои пенсионные счета в течение более длительного периода, прежде чем они будут иметь право на получение выплат. Это требование постепенно будет увеличиваться с 15 до 20 лет.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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