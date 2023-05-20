Китай стал крупнейшим в мире экспортером авто в 2023 году — Finance.ua

Китай стал крупнейшим в мире экспортером авто в 2023 году Сегодня 01:40 — Технологии&Авто

Китай стал крупнейшим в мире экспортером авто в 2023 году

По итогам первого квартала 2023 года Китай стал самым крупным в мире экспортером автомобилей. КНР даже удалось опередить японских автопроизводителей.

Об этом сообщили в ассоциации «Укравтопром».

Долгое время лидером среди крупнейших экспортеров автомобилей в мире оставалась Япония. Теперь первую позицию впервые занял Китай.

Из Китая в другие страны в первом квартале 2023 года экспортировали 1,069 млн автомобилей. Япония поставила в другие страны только 1,047 млн автомобилей за такой же период.

Эксперты прогнозируют, что отставание Японии от Китая будет только увеличиваться. Это будет происходить благодаря увеличению производственных мощностей в КНР.

За апрель из Китая в другие страны экспортировали 376 тысяч автомобилей. Это на 3,3% больше, чем в марте.

Топ 10 китайских автопроизводителей по экспорту автомобилей:

SAIC; Chery; Tesla; Geely; Great Wall; DongFeng; Changan; BYD; BAIC; JAC.

Фокус По материалам:

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