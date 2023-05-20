Китай стал крупнейшим в мире экспортером авто в 2023 году — Finance.ua
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Китай стал крупнейшим в мире экспортером авто в 2023 году

Технологии&Авто
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Китай стал крупнейшим в мире экспортером авто в 2023 году
Китай стал крупнейшим в мире экспортером авто в 2023 году
По итогам первого квартала 2023 года Китай стал самым крупным в мире экспортером автомобилей. КНР даже удалось опередить японских автопроизводителей.
Об этом сообщили в ассоциации «Укравтопром».
Долгое время лидером среди крупнейших экспортеров автомобилей в мире оставалась Япония. Теперь первую позицию впервые занял Китай.
Из Китая в другие страны в первом квартале 2023 года экспортировали 1,069 млн автомобилей. Япония поставила в другие страны только 1,047 млн автомобилей за такой же период.
Эксперты прогнозируют, что отставание Японии от Китая будет только увеличиваться. Это будет происходить благодаря увеличению производственных мощностей в КНР.
За апрель из Китая в другие страны экспортировали 376 тысяч автомобилей. Это на 3,3% больше, чем в марте.

Топ 10 китайских автопроизводителей по экспорту автомобилей:

  1. SAIC;
  2. Chery;
  3. Tesla;
  4. Geely;
  5. Great Wall;
  6. DongFeng;
  7. Changan;
  8. BYD;
  9. BAIC;
  10. JAC.

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По материалам:
Фокус
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