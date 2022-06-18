Китай покупает долю в Катарском СПГ — Finance.ua

Китай покупает долю в Катарском СПГ

Сегодня 16:17 — Фондовый рынок

Китай нацелен приобрести долю в Катарском СПГ. Переговоры об инвестициях в акции North Field East, крупнейшего в мире проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) и закупке топлива по долгосрочным контрактам, уже идут.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, катарское соглашение поможет Китаю создать буфер против волатильности спотовых цен и диверсифицировать свой импорт, а также отношения с двумя основными поставщиками — Соединенными Штатами и Австралией, находящиеся на низком уровне, а также россией, которая находится в разгаре войны и сталкивается с широкомасштабными санкциями.

Кстати, подобное партнерство будет первым в истории двух стран. Пекин рассматривает газ как стратегическое топливо, заменяющее уголь на пути к нейтральности углерода к 2060 году.

Заметим, что Катар был крупнейшим поставщиком СПГ в Китай после Австралии в первые пять месяцев 2022 года.

Наибольшим спросом у Китая пользуется российская нефть марки ESPO из-за короткого расстояния доставки и потому, что большинство других покупателей избегают покупать черное золото у россии из-за войны в Украине.

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