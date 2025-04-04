Киевсовет проголосовал за увеличение полномочий Кличко: реакция КМВА — Finance.ua
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Киевсовет проголосовал за увеличение полномочий Кличко: реакция КМВА

Казна и Политика
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Киевсовет проголосовал за увеличение полномочий Кличко: реакция КМВА
Киевсовет проголосовал за увеличение полномочий Кличко: реакция КМВА
3 апреля на пленарном заседании пятой сессии Киевского городского совета депутаты проголосовали за проект решения, фактически подчиняющего Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) городскому голове Виталию Кличко.
Об этом сообщает «Суспільне».
В начале марта этот проект решения подал городской голова Виталий Кличко. Проект решения поддержали 62 депутата. Согласно документу, реализация полномочий КГВА теперь возможна только после подписи мэра. Во время выступления руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный отметил необходимость соблюдения Закона «О местном самоуправлении» даже в условиях военного положения.
«В статье Закона о правовом режиме военного положения предусмотрены функции, в частности, военной администрации, вопросы осуществления мер правового режима военного положения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, фортификация, мобилизация. Так данные функции никоим образом не будут ограничены. Сейчас стоит вопрос выполнения закона о местном самоуправлении», — отметил чиновник.

Как отреагировали фракции?

Против принятия решения выступили депутаты от фракции «Слуга народа». В частности, Андрей Витренко подчеркнул, что в настоящее время законодательство о военном положении превалирует над другими законами, в частности о местном самоуправлении.
По мнению депутата от фракции «Голос» Алины Михайловой, Киевсовет проголосовал за фактическое подчинение Киевской городской военной администрации Виталию Кличко. Теперь без его подписи нельзя издавать распоряжения, отметила она.

Как на решение отреагировали в КГВА?

На решение Киевсовета отреагировал руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Он заявил следующее: «Мэр Киева проталкивает решение, которое лишает Киевскую городскую военную администрацию права издавать распоряжения — и передает это право себе любимому. Виталий Владимирович, забрать полномочия у начальника военной администрации во время военного положения может только тот, кто его туда назначил. А не тот, кто забыл, что Киев — это не частная компания».
По материалам:
suspilne.media
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