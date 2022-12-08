Киевсовет принял бюджет столицы на 2023 год — Finance.ua

Киевсовет принял бюджет столицы на 2023 год Сегодня 16:35 — Казна и Политика

Депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2023 год. За такое решение проголосовали 96 депутатов.

Также в Киевсовете одобрили изменения в Программу экономического и социального развития города на 2021-2023 годы в части 2023 года.

Доходы бюджета Киева на следующий год запланировали в сумме более 66,3 млрд грн. Расходы — 65,6 млрд.

Больше всего доходов составляют налоговые поступления, с которых налог на доходы физических лиц запланирован в сумме 30,6 млрд грн, налог на прибыль предприятий меньше показателя 2022 года и составляет 4,2 млрд грн. Местные налоги — 18 млрд грн, внутренние налоги на товары и услуги — 2,6 млрд грн. Неналоговые поступления — 2,3 млрд грн.

Основным направлением финансирования является сфера образования — на нее было выделено 23 млрд грн. Это 35% всех расходов городского бюджета.

На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировано 12,4 млрд грн или 19% бюджета города. На социальную защиту — 6,5 млрд грн (10%), здравоохранение — 6,1 млрд грн (9%), ЖКХ — 5 млрд грн (8%), культуру и искусство — 1,4 млрд грн (2 %), физическую культуру и спорт — 1,2 млрд грн (2%).

«Бюджет выживания, который поможет обеспечить критически важные статьи расходов. В частности — на медицину, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, образование, социальную защиту», — охарактеризовал принятую смету мэр Виталий Кличко.

В 2023 году мероприятия Программы экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы будут сосредоточены на обеспечении надлежащей работы критической инфраструктуры, сохранении стабильной социальной ситуации в городе и восстановлении разрушенных объектов.

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УНН По материалам:

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