Киевское метро откажется от вагонов российского производства — Finance.ua

Киевское метро откажется от вагонов российского производства

Сегодня 04:42 — Казна и Политика

Киевское метро откажется от вагонов российского производства

КП «Киевский метрополитен» планирует отказаться от вагонов российского производства.

Об этом сообщила изданию «Сегодня» заместитель начальника метро Наталия Макогон.

«Пока идет война, мы не можем назвать точную дату полной замены вагонов российского производства, но мы не можем сейчас терять время и не думать на перспективу», — сказала Макогон.

Международная ассоциация общественного транспорта, членом которой стал Киевский метрополитен, может помочь с заменой подвижного состава.

Пока что метро рассмотрит вопрос, чтобы снять с вагонов таблички российских заводов-производителей.

В настоящее время 726 из 821 вагона, эксплуатируемого в метро, были изготовлены в России.

135 вагонов метрополитен модернизировал на Крюковском вагоностроительном заводе за счет Киотского протокола и считает «конструктивно новыми единицами транспорта».

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