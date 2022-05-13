Киевское метро откажется от вагонов российского производства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киевское метро откажется от вагонов российского производства

Сегодня 04:42Казна и Политика
14
Киевское метро откажется от вагонов российского производстваКиевское метро откажется от вагонов российского производства
КП «Киевский метрополитен» планирует отказаться от вагонов российского производства.
Об этом сообщила изданию «Сегодня» заместитель начальника метро Наталия Макогон.
«Пока идет война, мы не можем назвать точную дату полной замены вагонов российского производства, но мы не можем сейчас терять время и не думать на перспективу», — сказала Макогон.
Международная ассоциация общественного транспорта, членом которой стал Киевский метрополитен, может помочь с заменой подвижного состава.
Место для вашей рекламы
Пока что метро рассмотрит вопрос, чтобы снять с вагонов таблички российских заводов-производителей.
В настоящее время 726 из 821 вагона, эксплуатируемого в метро, были изготовлены в России.
135 вагонов метрополитен модернизировал на Крюковском вагоностроительном заводе за счет Киотского протокола и считает «конструктивно новыми единицами транспорта».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.