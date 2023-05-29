Киевский ТРЦ "Магеллан" повторно выставили на торги 8 июня Сегодня 16:13 — Фондовый рынок

центр «МАГЕЛАН» в столице. Об этом 8 июня в системе Prozorro. Продажи состоится аукцион по продаже активов АО «МР БАНК», ликвидируемый Фондом гарантирования вкладов. В состав лота включены права требования по кредитным договорам, дебиторская задолженность и объекты недвижимости, в том числе торгово-развлекательныйОб этом пишет ФГВФЛ.

Так, одним лотом №G18N020026 на продажу выставлены:

ТРЦ, площадью более 28,5 тыс.кв.м, расположенного по адресу г. Киев, проспект Глушкова Академика, дом 13-Б (Торгово-развлекательный центр «МАГЕЛАН»). Здание торгового центра находится в пешей доступности к станции метро «Теремки» и на пересечении ключевых транспортных магистралей — Одесской трассы и Кольцевой дороги.

права требования по двум кредитным договорам, заключенным с юридическим лицом, и дебиторская задолженность. В обеспечение по кредитным договорам оформлено технологическое оборудование, в частности, для переработки молока, права требования на получение выручки/товаров и финансовая порука.

имущественный комплекс, площадью 13 041,3 кв. м, который находится в с. Крупец Хмельницкой области и система охранно-тревожной сигнализации.

Начальная цена реализации лота №G18N020026 — 498,3 млн грн.

Подробная информация об активах и условиях участия в торгах — по ссылке

Публичные паспорта активов доступны для просмотра — здесь

Активы находятся на балансе АО «МР БАНК» и на продажу выставляются повторно.

Торги пройдут по английской модели аукциона, открыто и прозрачно. Участие в аукционах могут принять юридические и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором, заемщиками и поручителями по кредитным договорам. Следить за ходом торгов могут все желающие.

Средства, вырученные от продажи активов, Фонд направит на расчеты с кредиторами АО «МР БАНК».

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