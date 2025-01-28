Киевская компания наладила производство уникальных гидрогелевых повязок для лечения ожогов и открытых ран — Finance.ua

Киевская компания наладила производство уникальных гидрогелевых повязок для лечения ожогов и открытых ран Сегодня 18:40

Киевская компания наладила производство уникальных гидрогелевых повязок для лечения ожогов и открытых ран

Впервые о гидрогелевых повязках «Гидробинт», разработанных Институтом физики НАН Украины, стало известно в 2016 году. Тогда ученые активно искали производителей, способных массово изготавливать эти повязки, важные для Вооруженных сил Украины. Изделие имело особую ценность в лечении ран от фосфорных ожогов.

В конце 2024 года «Гидробинт» вышел на рынок Украины благодаря киевской компании «Ви-Кьюб», которая начала массовое производство этих повязок.

Разработка длилась 9 лет. Гидробинт прошел испытание в полевых условиях и исследования Центром термической травмы и пластической хирургии. И сейчас первые партии бинтов уже отправлены в волонтерские фонды, а также приобретены для тактических аптечек и обычных бытовых наборов первой помощи. Производство «Гидробинта» осуществляется по лицензионному соглашению с Институтом физики НАН Украины.

До 2015 года в Украине гидрогелевые повязки поставлялись только из-за границы, в основном для нужд АТО. Хотя эти повязки были эффективны, их высокая цена ограничивала доступность. Производство гидрогелевых перевязочных материалов активно развивалось в разных странах. Такие повязки, например, являются обязательным компонентом аптечек солдат НАТО, поскольку они помогают при многих видах ранений в полевых условиях.

Украинский «Гидробинт #1» — это полупрозрачная, влажная, прямоугольная пластина 10×10 см из эластичного гидрогеля, упакованная в фольгированный блистер. Для тех, кто знаком с гидрогелевыми патчами или масками, этот продукт будет знаком. Он не содержит тканевого армирования, поэтому легко тянется и будет плотно обертывать рану.

Как это работает?

В отличие от аналогов, гидробинт не содержит спирта и не жжет рану. Также в его составе нет антибиотиков, потому что последние действуют только на ограниченные виды бактерий. Гидробинт выполняет антисептическую (обеззараживающую) функцию с помощью наночастиц серебра. При этом микробы на пораженное место попасть не смогут, поскольку их размеры превышают 1 мк, то есть больше размеров ячеек сетки материала. Наночастицы серебра действуют как торпеды, которые пробивают отверстия в одноклеточных микроорганизмах, разрушают их оболочку. В результате, в оболочке микроба образуется отверстие, через которое вытекает цитоплазма (содержимое клетки). Поэтому микроб быстро гибнет. А наночастица двигается дальше, продолжая убивать другие одноклеточные вредные микроорганизмы.

Гидробинт мгновенно охлаждает рану, а вода, которая составляет 80% гидрогеля, сразу же охлаждает рану и останавливает процесс разрушения тканей. Благодаря своему свойству удерживать влагу, он может оставаться эффективным более 24 часов, не высыхая и не прилипая к ране.

Этот продукт универсальный и станет полезным не только на фронте, но и в быту — его можно использовать при бытовых ожогах, порезах, на язвах или при пролежнях. Как отмечают разработчики, «Гидробинт должен быть в каждой аптечке. Конечно, сейчас первая потребность на фронте, но это универсальное изделие. Он поможет матерям облегчить боль ребенку при бытовых ожогах или царапинах на детской площадке. Очень удобен для автомобилистов, туристов, спортсменов. Его используют при язвах и пролежнях. Мы ставили целью сделать классное украинское обезболивающее изделие, которое по качеству не уступит лучшим мировым примерам».

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