Киев и 4 области призывают снизить потребление электроэнергии — Finance.ua

Киев и 4 области призывают снизить потребление электроэнергии Сегодня 15:10 — Энергетика

В центральных областях Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии. Жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей просят срочно снизить потребление электроэнергии.

Об этом сообщает « Укрэнерго ».

«Диспетчерский центр „Укрэнерго“ вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе. Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии!» — говорится в сообщении.

В компании добавили, что это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования.

«Напоминаем, когда отключат именно вашу улицу — определяет ваш оператор распределительных сетей (облэнерго)», — подчеркивают в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве планируют веерные отключения электроэнергии. Обнародованы адреса отключений, которые будут происходить после распоряжения НЭК «Укрэнерго».

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