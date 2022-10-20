Киев и 4 области призывают снизить потребление электроэнергии — Finance.ua

Киев и 4 области призывают снизить потребление электроэнергии
В центральных областях Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии. Жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей просят срочно снизить потребление электроэнергии.
Об этом сообщает «Укрэнерго».
«Диспетчерский центр „Укрэнерго“ вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе. Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии!» — говорится в сообщении.
В компании добавили, что это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования.
«Напоминаем, когда отключат именно вашу улицу — определяет ваш оператор распределительных сетей (облэнерго)», — подчеркивают в сообщении.
Как сообщалось, в Киеве планируют веерные отключения электроэнергии. Обнародованы адреса отключений, которые будут происходить после распоряжения НЭК «Укрэнерго».
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