Киев и 4 области призывают снизить потребление электроэнергии — Finance.ua
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Киев и 4 области призывают снизить потребление электроэнергии

Энергетика
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В центральных областях Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии. Жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей просят срочно снизить потребление электроэнергии.
Об этом сообщает «Укрэнерго».
«Диспетчерский центр „Укрэнерго“ вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе. Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии!» — говорится в сообщении.
В компании добавили, что это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования.
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«Напоминаем, когда отключат именно вашу улицу — определяет ваш оператор распределительных сетей (облэнерго)», — подчеркивают в сообщении.
Как сообщалось, в Киеве планируют веерные отключения электроэнергии. Обнародованы адреса отключений, которые будут происходить после распоряжения НЭК «Укрэнерго».

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

По материалам:
Finance.ua
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