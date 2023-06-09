Киев до конца года запустит новый цифровой сервис для ветеранов - &quot;Электронный кабинет защитника&quot; — Finance.ua
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Киев до конца года запустит новый цифровой сервис для ветеранов - "Электронный кабинет защитника"

Казна и Политика
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В Киеве, как ожидают, до конца текущего года запустят «Электронный кабинет защитника», в котором можно заказать и оформить около 45 муниципальных услуг и более 140 государственных, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«Сегодня представили членам Координационного совета города по вопросам реинтеграции и поддержки киевлян-защитников новый сервис, создаваемый столицей, — «Электронный кабинет защитника», — написал он в телеграм-канале.
«Когда наши защитники возвращаются домой, все говорят об одной из главных проблем: чтобы подтвердить свой статус, им нужно собрать множество документов в куче инстанций. Именно поэтому Киев, как современный цифровой город, разрабатывает и внедряет «Электронный кабинет защитника», — отметил Кличко.
Как сообщается, в нем можно будет быстро заказать и оформить около 45 муниципальных услуг и более 140 — государственных: от социальных и медицинских до образовательных и помощи в трудоустройстве.
«Сервис позволит получать услуги по принципу «единого окна». В смартфоне, не выходя из дома, можно будет заказать одновременно все доступные услуги, узнать информацию о статусе заявки, получить обратную связь после ее рассмотрения. Запустить работу «Электронного кабинета защитника «город планирует к концу 2023 года», — уточнил Кличко.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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