Киев до конца года запустит новый цифровой сервис для ветеранов - "Электронный кабинет защитника" Сегодня 08:28 — Казна и Политика

В Киеве, как ожидают, до конца текущего года запустят «Электронный кабинет защитника», в котором можно заказать и оформить около 45 муниципальных услуг и более 140 государственных, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Сегодня представили членам Координационного совета города по вопросам реинтеграции и поддержки киевлян-защитников новый сервис, создаваемый столицей, — «Электронный кабинет защитника», — написал он в телеграм-канале.

«Когда наши защитники возвращаются домой, все говорят об одной из главных проблем: чтобы подтвердить свой статус, им нужно собрать множество документов в куче инстанций. Именно поэтому Киев, как современный цифровой город, разрабатывает и внедряет «Электронный кабинет защитника», — отметил Кличко.

Как сообщается, в нем можно будет быстро заказать и оформить около 45 муниципальных услуг и более 140 — государственных: от социальных и медицинских до образовательных и помощи в трудоустройстве.

«Сервис позволит получать услуги по принципу «единого окна». В смартфоне, не выходя из дома, можно будет заказать одновременно все доступные услуги, узнать информацию о статусе заявки, получить обратную связь после ее рассмотрения. Запустить работу «Электронного кабинета защитника «город планирует к концу 2023 года», — уточнил Кличко.

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