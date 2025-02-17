Kia сделал анонс сразу трех новых электромобилей: EV2, EV4 и PV5 (фото) — Finance.ua
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Kia сделал анонс сразу трех новых электромобилей: EV2, EV4 и PV5 (фото)

Технологии&Авто
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Kia сделал анонс сразу трех новых электромобилей: EV2, EV4 и PV5 (фото)
Kia сделал анонс сразу трех новых электромобилей: EV2, EV4 и PV5 (фото)
Компания Kia продолжает расширять свою электрическую линейку и готовит к дебюту сразу три новые модели. Их официальная презентация состоится 27 февраля в рамках Kia EV Day в Испании. Производитель заявляет о стремлении стать лидером на рынке электрокаров и новые модели призваны усилить его позиции.
Kia сделал анонс сразу трех новых электромобилей: EV2, EV4 и PV5 (фото)
Первый из анонсированных электромобилей — Kia EV2. Это компактный кроссовер с нелепым дизайном, пластиковым обвесом и панорамной крышей. Он оборудован узкими фарами, Y-образными задними фонарями и массивным задним бампером с серебристой вставкой. Также в дизайне предусмотрен маленький спойлер.
Kia сделал анонс сразу трех новых электромобилей: EV2, EV4 и PV5 (фото)
Второй электромобиль — Kia EV4, который будет доступен в двух кузовах: седан и хэтчбек. Оба варианта выполнены в футуристическом стиле Opposites United, перекликаясь с моделью EV6. На тизерах видны вытянутые фары, L-образные задние фонари, массивный пластиковый обвес и спрятанные дверные ручки. Автомобиль получит электромотор мощностью 201 л. с. и две версии аккумуляторов — на 58,3 и 81,4 кВтч.
Kia сделал анонс сразу трех новых электромобилей: EV2, EV4 и PV5 (фото)
Третья модель — Kia PV5, электрический фургон, который будет представлен как в грузовом, так и в пассажирском исполнении. В последнем варианте предусмотрена модульная кабина с возможностью трансформации для различных конфигураций сидений. Kia обещает современный дизайн и богатую оснастку, а в основе фургона лежит платформа Platform Beyond Vehicle.
Kia сделал анонс сразу трех новых электромобилей: EV2, EV4 и PV5 (фото)
По материалам:
Ampercar
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