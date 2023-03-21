Kia показала свой новый флагманский электрокроссовер EV9 (фото, видео) — Finance.ua
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Kia показала свой новый флагманский электрокроссовер EV9 (фото, видео)

Технологии&Авто
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Электрический внедорожник официально представят в конце марта, а затем покажут на автошоу в Нью-Йорке. Об этом говорится на официальном сайте Kia.
Впервые концепт Kia EV9 был представлен в 2021 году, но сейчас он представлен официально.
Что важно в Kia EV9, так это то, что он предлагает три ряда сидений, так что это шестиместный электрический автомобиль, встречающийся довольно редко.
Дизайн новой модели Kia состоит из футуристических линий, неуклюжей панели и с высоким капотом, расширенными крыльями и тоненькой светодиодной оптикой.
Kia не опубликовала полные технические характеристики новой модели, но подтвердила, что это еще одна модель, работающая на E-GMP, свидетельствующая о сходстве с Kia EV6.
Интерьер салона будет состоять из дисплея, который перемещается из-за руля. Есть два 12,3-дюймовых дисплея с дополнительным 5-дюймовым сегментом, чтобы предоставить вам больше контроля и информации.
Kia показала свой новый флагманский электрокроссовер EV9 (фото, видео)
Как уже отмечалось, авто будет содержать три ряда сидений, что интересно, вы можете поворачивать сиденья второго ряда, чтобы пассажиры могли сидеть лицом друг к другу, а третий ряд будет содержать подстаканники и розетки для зарядки телефонов и других устройств.
KIA или Tesla, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
НВ
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