Kia показала свой новый флагманский электрокроссовер EV9 (фото, видео) — Finance.ua

Kia показала свой новый флагманский электрокроссовер EV9 (фото, видео) Сегодня 02:21 — Технологии&Авто

Электрический внедорожник официально представят в конце марта, а затем покажут на автошоу в Нью-Йорке. Об этом говорится на официальном сайте Kia.

Впервые концепт Kia EV9 был представлен в 2021 году, но сейчас он представлен официально.

Что важно в Kia EV9, так это то, что он предлагает три ряда сидений, так что это шестиместный электрический автомобиль, встречающийся довольно редко.

Дизайн новой модели Kia состоит из футуристических линий, неуклюжей панели и с высоким капотом, расширенными крыльями и тоненькой светодиодной оптикой.

Kia не опубликовала полные технические характеристики новой модели, но подтвердила, что это еще одна модель, работающая на E-GMP, свидетельствующая о сходстве с Kia EV6.

Интерьер салона будет состоять из дисплея, который перемещается из-за руля. Есть два 12,3-дюймовых дисплея с дополнительным 5-дюймовым сегментом, чтобы предоставить вам больше контроля и информации.

Как уже отмечалось, авто будет содержать три ряда сидений, что интересно, вы можете поворачивать сиденья второго ряда, чтобы пассажиры могли сидеть лицом друг к другу, а третий ряд будет содержать подстаканники и розетки для зарядки телефонов и других устройств.

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НВ По материалам:

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