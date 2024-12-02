Казахстанский тенге упал за российским рублем — Finance.ua

Казахстанский тенге упал за российским рублем Сегодня 16:10 — Валюта

Валюта Казахстана упала до рекордно низкого уровня в 530 тенге за доллар. Это произошло несмотря на то, что за последние две недели центральный банк израсходовал более 1 млрд долларов на интервенции.

Об этом сообщает Bloomberg

Спрос на доллары усилился после того, как тенге пересек «психологический уровень» 500 долларов после обвала российского рубля, валюты второго по величине торгового партнера Казахстана, сообщил центробанк Казахстана.

Вице-премьер, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на экстренном брифинге 2 декабря заявил, что падение тенге вызвано тремя факторами.

Первый фактор — это глобальное усиление индекса доллара за последние месяцы. Второй фактор, по словам Байбазарова, связан с некоторым снижением мировых цен на нефть. И последний, немаловажный фактор — ослабление российского рубля.

«Учитывая, что россия является нашим крупным торговым партнером, скачки рубля могут влиять на курс тенге», — сказал он.

Обвал валюты

Крупнейший производитель нефти в Центральной Азии с 11 октября с трудом поддерживает тенге, когда центральный банк прекратил покупать доллары для своего единого пенсионного фонда. После этого последовали словесные интервенции в прошлом месяце и приказ государственным компаниям продать половину своих иностранных доходов.

В текущем месяце центральный банк планирует продать до 900 млн долларов, после запланированных расходов около 1,4 млрд долларов из нефтяного фонда и собственных резервов. До ноября последний раз, когда банк продавал доллары для поддержки национальной валюты, был март 2022 года, после полномасштабного вторжения россии в Украину, когда тенге ослаб до рекордных на тот момент 525,59 доллара.

Перспективы тенге будут зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых платежей, международных рыночных условий и изменений геополитического фона, заявил в центральном банке. Он заявил, что банк сохранит гибкий режим обменного курса, одновременно действуя против внешних дисбалансов и разрешая накапливать валютные резервы.

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