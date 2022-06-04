Картина художника Марчука продана на благотворительном аукционе за $120 тыс. США (фото) — Finance.ua

Картина художника Марчука продана на благотворительном аукционе за $120 тыс. США (фото)

Сегодня 17:23 — Личные финансы

Работа украинского художника Ивана Марчука продана за $120 тыс. США на благотворительном аукционе «Art can help», организованном аукционным домом «Goldens», ставшим новым рекордом современного украинского искусства.

Об этом сообщила пресс-служба фонда «Повернися живим».

«Работу гения Ивана Марчука вместе с налогами продали за рекордные 120 тысяч долларов. До сегодняшнего дня полотна живых украинских художников еще никогда не продавались на аукционах в Украине за такие суммы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот натюрморт и 26 предметов искусства выставили на продажу, чтобы поддержать украинскую армию.

«50% из вырученных средств аукциона, завершившегося сегодня, 3 июня, в 18:00 передадут нашему Фонду. Подробности позже», — отметили в Фонде.

В то же время, Марчук выразил убеждение, что новый владелец картины «получит наслаждение от произведения, а также удовольствие от причастности к благородной миссии поддержать нашу армию и страну во время большого бедствия, когда решается вопрос: быть или не быть украинской культуре и украинцам», сказано на фейсбук-странице Марчука.

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