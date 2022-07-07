Канадская Four Seasons приостановила прямое управление отелями в россии — Finance.ua
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Канадская Four Seasons приостановила прямое управление отелями в россии

Фондовый рынок
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Канадский оператор сети отелей класса люкс Four Seasons приостановил прямое управление гостиницами в россии.
Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя Four Seasons в Москве и Санкт-Петербурге.
«В свете стремительно развивающихся ограничений Four Seasons приостановила предоставление услуг по прямому управлению отелями Four Seasons Hotel Moscow и Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, которые продолжают независимую операционную деятельность под своим действующим именем с 6 июля», — сказал он, добавив, что отели продолжают принимать клиентов.
Представитель Four Seasons уточнил, что из-за технических ограничений были созданы независимые от корпоративной платформы сайты thelegendofmoscow.com и lionpalacehotel.com, представляющие российские отели Four Seasons.
Отели в Москве и Санкт-Петербурге исчезли с глобального портала Four Seasons, однако сотрудники обоих отелей заявили, что они продолжат работать под брендом Four Seasons.
Первым отелем Four Seasons в россии стала гостиница в Санкт-Петербурге, ее открыли в 2013 году в отреставрированном особняке князя Лобанова-Ростовского на Исаакиевской площади.
По материалам:
Економічна Правда
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