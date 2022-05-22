Канада ввела санкции против 14 российских олигархов и бизнесменов — Finance.ua
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Канада ввела санкции против 14 российских олигархов и бизнесменов

Сегодня 09:27Фондовый рынок
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Канада ввела санкции против 14 российских олигархов и бизнесменовКанада ввела санкции против 14 российских олигархов и бизнесменов
Канада ввела дополнительные санкции против россии из-за ее вторжения в Украину. Они относятся к олигархам и бизнесменам, а также к экспорту люксовых товаров.
Об этом идет речь на сайте правительства.
Персональные санкции ввели в отношении 14 человек — российских олигархов, членов их семей и близкого окружения путина. Правительство отмечает, что эти люди способствовали войне россии против Украины, поэтому несут ответственность за боль и страдания украинцев.
Как пишет канадское издание Globe and Mail, санкции касаются миллиардера Александра Лебедева. Это бывший агент КГБ, являющийся владельцем двух крупных британских газет: Evening Standard и Independent. Он также финансирует ведущую российскую оппозиционную газету «Новая газета».
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Также в санкционный список попал Глеб Франк — владелец одной из крупнейших рыбных компаний россии, сын бывшего министра транспорта и бывшего генерального директора крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот» Сергея Франка.
Супруга Глеба Франка Ксения тоже попала под санкции — она дочь олигарха Геннадия Тимченко, соратника путина. Она живет в Швейцарии, а училась в Великобритании. Жена Тимченко Елена тоже находится под ограничениями.
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Кроме персональных санкций, Канада запретила экспортировать в россию товары класса люкс: алкогольные напитки, табак, некоторые текстильные изделия, спортивную одежду, обувь, роскошную одежду и аксессуары, ювелирные изделия, посуду и произведения искусства.
Также запрещается импорт из россии отдельных предметов роскоши: алкогольных напитков, морепродуктов, рыбы и непромышленных бриллиантов. В 2021 году россия на этом заработала 75,7 миллиона долларов.

Справка Finance.ua:

  • после оккупации Донбасса и Крыма в 2014 году Канада ввела санкции против 1450 физических и юридических лиц, в частности, заморозила активы этих лиц;
  • после полномасштабного вторжения россии 24 февраля Канада ввела санкции против еще 1 000 юридических лиц из россии, беларуси и Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: hromadske.tv
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