Канада открыла миграционную программу для украинцев — Finance.ua

Канада открыла миграционную программу для украинцев
В Канаде начала действовать временная миграционная программа для украинцев.
Об этом сообщается на сайте канадского правительства.
Что предполагает программа
Она предусматривает разрешение на пребывание в государстве до трех лет, право на трудоустройство и образование.
«Пока отважные украинцы борются за свою жизнь и свободу, Канада готова принять их близких, которые вынуждены бежать. Когда они прибудут в Канаду, мы поможем им с поиском работы для обеспечения себя и своих семей. Обеспечивая доступ детей к школе, чтобы родители могли работать, мы хотим, чтобы каждый украинец нашел мир, стабильность и сообщество в Канаде», — отметила Карла Куолтроу, министр занятости Канады.
Кто может принять участие в программе
Участвовать в программе могут все граждане Украины и близкие родственники любого гражданства. Однако, напомним, что в Украине введено военное положение, во время которого мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать за границу за определенными исключениями. Для участия в канадской программе даже не обязателен действующий загранпаспорт, Канада будет выдавать одноразовый проездной документ.
Для получения убежища в Канаде желающие должны подать простую электронную заявку и сдать биометрические данные в любом визовом центре Канады, имеющихся в разных странах. Весь процесс получения визы бесплатный и займет не дольше двух недель, сообщают в канадском правительстве.
Украинцы также освобождены от требований вакцинации против коронавируса, однако будут подлежать тестированию и карантину.
Программа актуальна и для граждан Украины, кого война застала в Канаде. Им разрешено подать заявку на продление права пребывания в государстве до трех лет.