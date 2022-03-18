Канада открыла миграционную программу для украинцев — Finance.ua

Канада открыла миграционную программу для украинцев

Сегодня 12:20 — Личные финансы

Канада открыла миграционную программу для украинцев

В Канаде начала действовать временная миграционная программа для украинцев.

Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

Что предполагает программа

Она предусматривает разрешение на пребывание в государстве до трех лет, право на трудоустройство и образование.

«Пока отважные украинцы борются за свою жизнь и свободу, Канада готова принять их близких, которые вынуждены бежать. Когда они прибудут в Канаду, мы поможем им с поиском работы для обеспечения себя и своих семей. Обеспечивая доступ детей к школе, чтобы родители могли работать, мы хотим, чтобы каждый украинец нашел мир, стабильность и сообщество в Канаде», — отметила Карла Куолтроу, министр занятости Канады.

Кто может принять участие в программе

Участвовать в программе могут все граждане Украины и близкие родственники любого гражданства. Однако, напомним, что в Украине введено военное положение, во время которого мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать за границу за определенными исключениями. Для участия в канадской программе даже не обязателен действующий загранпаспорт, Канада будет выдавать одноразовый проездной документ.

Для получения убежища в Канаде желающие должны подать простую электронную заявку и сдать биометрические данные в любом визовом центре Канады, имеющихся в разных странах. Весь процесс получения визы бесплатный и займет не дольше двух недель, сообщают в канадском правительстве.

Украинцы также освобождены от требований вакцинации против коронавируса, однако будут подлежать тестированию и карантину.

Программа актуальна и для граждан Украины, кого война застала в Канаде. Им разрешено подать заявку на продление права пребывания в государстве до трех лет.

Программа не предусматривает предоставление статуса беженца, гражданства или разрешения на постоянное место жительства в Канаде.

Желающие переехать в Канаду также могут воспользоваться действующими федеральными и провинциальными миграционными программами, отметили в министерстве иммиграции Канады.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью