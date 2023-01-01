Канада хочет запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей после 2035 года — Finance.ua
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Канада хочет запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей после 2035 года

Технологии&Авто
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Канада хочет запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей после 2035 года
Канада хочет запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей после 2035 года
Через 14 лет Канада полностью откажется от продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Об этом объявили в министерстве окружающей среды Канады.
Оно вынесло на общественное обсуждение проект постановления, предусматривающего установление строгих квот на продажу новых легковых автомобилей.
«Новые законодательные рамки потребуют, чтобы к 2026 году по меньшей мере у 20% новых автомобилей, приобретенных в Канаде, был нулевой уровень вредных выбросов. К 2030-му таких автомобилей должно быть 60% и к 2035-му — 100%», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что эти квоты должны «помочь нарастить предложение, чтобы больше канадцев, желающих купить электрокары, могли сделать это».
Отмечается, что в случае нарушения квот дилерами на них могут быть наложены существенные штрафы.
Кроме того, правительство Канады продлило действие субсидий на электромобили и пообещало существенно расширить сеть автозарядных станций.
Предложение о введении квот открыто в течение 75 дней до общественного обсуждения, окончательное решение должно быть принято в следующем году.
Напомним, полный запрет на продажу бензиновых и дизельных автомобилей был одним из предвыборных обещаний премьер-министра Джастина Трюдо. В целом, транспортная сфера ответственна за четверть всех вредных выбросов в Канаде.
По материалам:
Укрінформ
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