КамАЗ не выдерживает конкуренции китайцев: прибыль упала в 20 раз — Finance.ua

КамАЗ не выдерживает конкуренции китайцев: прибыль упала в 20 раз Сегодня 22:36 — Фондовый рынок

КамАЗ не выдерживает конкуренции китайцев: прибыль упала в 20 раз

Главный российский производитель грузовиков — КамАЗ столкнулся с обвальным падением прибыли на фоне прихода на российский рынок конкурентов из Китая.

Об этом сообщает The Moskow Times.

Отмечается, что чистая прибыль компании по российским стандартам бухгалтерского учета в первом полугодии упала в 20,3 раза, до 641,1 млн руб.

Также в сообщении добавляют, что одновременно с этим выручка производителя снизилась на 14,9%, до 156,3 млрд руб.

В компании объяснили низкие показатели высокой базой сравнения 2023 года, когда наблюдался ажиотажный спрос. Также на финансовом состоянии компании сказался высокий уровень ставки Центробанка.

В 2023 году рынок грузовиков (свыше 3,5 тонны) рф вырос на 71%, до 143,7 тыс штук.

КамАЗ сократил продажи в первом полугодии 2024 года на 30%. Возможности КамАЗа увеличить поставки техники на рынок ограничивает, прежде всего, зависимость от заказов со стороны государства.

Из-за необходимости поставлять технику на фронт в Украине доля компании на рынке рф сократилась с 36% в 2022-м до 20% в 2023 году.

Сообщается, что на этом фоне российский рынок грузовых автомобилей стали завоевывать китайские компании.

Коммерческие заказчики выбирают «китайцев», поскольку они заметно дешевле КамАЗа. Кроме того, «китайцы» — это более легкие в управлении копии привычных европейских автомобилей, в отличие от КамАЗа, к которому нужен особый подход.

Економічна Правда По материалам:

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