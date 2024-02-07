Какую помощь на ребенка могут получить одинокие матери или отцы — Finance.ua
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Какую помощь на ребенка могут получить одинокие матери или отцы

Личные финансы
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Какую помощь на ребенка могут получить одинокие матери или отцы
Какую помощь на ребенка могут получить одинокие матери или отцы
На выплаты от государства имеют право матери (или отцы), которые не состоят в браке и самостоятельно воспитывают детей.
Finance.ua разобрались в статье, кто и какую помощь может получить в 2024 году.
Право на помощь предоставляется в следующих случаях:
  • если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце (матери) или запись об отце (матери) проведена в установленном порядке органом государственной регистрации актов гражданского состояния по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка;
  • в случае смерти одного из родителей, если одинокая мать (или отец) не получает на них пенсию в случае потери кормильца, социальной пенсии или государственной социальной помощи ребенку умершего кормильца.
Помощь предоставляется, пока ребенку не исполнится 18 лет (или 23 года, если ребенок учится по дневной форме в заведении среднего, профессионального или высшего образования).

Размеры помощи

Это разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.
При этом прожиточный минимум зависит от возраста ребенка и в 2024 году составляет:
  • 2 563 гривен — если ребенку до 6 лет;
  • 3 196 гривен — до 18 лет;
  • 3 028 гривен — от 18 до 23 лет (которые обучаются).
В случае, если супруги развелись, тот из родителей, кто остался с ребенком, имеет право получать алименты от другого.
Если родители уклоняются от уплаты алиментов, государство может выделить временную помощь. Ее максимальные размеры составляют:
  • 2 563 грн — на детей в возрасте до 6 лет;
  • 3 196 грн — на детей от 6 до 18 лет.
В то же время установлены гарантированные размеры выплат:
  • 1 281,50 грн — на детей в возрасте до 6 лет;
  • 1 598 грн — на детей от 6 до 18 лет.
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Справка Finance.ua:

  • По данным Опендата бот в 2023 году в Украине на 32% меньше детей, чем обычно. Более 180 тысяч детей родились в Украине в 2023 году по данным Министерства юстиции. Это почти на треть меньше, чем до начала полномасштабного вторжения. Больше всего маленьких украинцев родилось в Киеве, а меньше всего — на Херсонщине.
  • В целом, сокращение рождаемости наблюдается в Украине с 2013 года. С тех пор и до начала полномасштабной войны каждый год рождалось на 6−7% меньше детей.
  • В первый год вторжения количество новорожденных резко сократилось — на 25%, до 206 тысяч детей. Для сравнения, в период с 2010 по 2013 год в Украине рождалось около полумиллиона детей в год.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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