Какую помощь на ребенка могут получить одинокие матери или отцы — Finance.ua

Какую помощь на ребенка могут получить одинокие матери или отцы Сегодня 08:00 — Личные финансы

Какую помощь на ребенка могут получить одинокие матери или отцы

На выплаты от государства имеют право матери (или отцы), которые не состоят в браке и самостоятельно воспитывают детей.

Finance.ua разобрались в статье , кто и какую помощь может получить в 2024 году.

Право на помощь предоставляется в следующих случаях:

если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце (матери) или запись об отце (матери) проведена в установленном порядке органом государственной регистрации актов гражданского состояния по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка;

в случае смерти одного из родителей, если одинокая мать (или отец) не получает на них пенсию в случае потери кормильца, социальной пенсии или государственной социальной помощи ребенку умершего кормильца.

Помощь предоставляется, пока ребенку не исполнится 18 лет (или 23 года, если ребенок учится по дневной форме в заведении среднего, профессионального или высшего образования).

Размеры помощи

Это разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

При этом прожиточный минимум зависит от возраста ребенка и в 2024 году составляет:

2 563 гривен — если ребенку до 6 лет;

3 196 гривен — до 18 лет;

3 028 гривен — от 18 до 23 лет (которые обучаются).

В случае, если супруги развелись, тот из родителей, кто остался с ребенком, имеет право получать алименты от другого.

Если родители уклоняются от уплаты алиментов, государство может выделить временную помощь. Ее максимальные размеры составляют:

2 563 грн — на детей в возрасте до 6 лет;

3 196 грн — на детей от 6 до 18 лет.

В то же время установлены гарантированные размеры выплат:

1 281,50 грн — на детей в возрасте до 6 лет;

1 598 грн — на детей от 6 до 18 лет.

Справка Finance.ua:

По данным Опендата бот в 2023 году в Украине на 32% меньше детей, чем обычно. Более 180 тысяч детей родились в Украине в 2023 году по данным Министерства юстиции. Это почти на треть меньше, чем до начала полномасштабного вторжения. Больше всего маленьких украинцев родилось в Киеве, а меньше всего — на Херсонщине.

В целом, сокращение рождаемости наблюдается в Украине с 2013 года. С тех пор и до начала полномасштабной войны каждый год рождалось на 6−7% меньше детей.

В первый год вторжения количество новорожденных резко сократилось — на 25%, до 206 тысяч детей. Для сравнения, в период с 2010 по 2013 год в Украине рождалось около полумиллиона детей в год.

Борітеся — поборете! Слава Україні!



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