Какую криптовалюту купить в 2024, чтобы получить минимум 100% прибыли? — Finance.ua

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Какую криптовалюту купить в 2024, чтобы получить минимум 100% прибыли?

Индустрия цифровых валют сейчас переживает интересные времена. Во-первых, TradingView сообщил о боковом движении Биткоина (BTC), который достиг отметки в $65 тыс. Во-вторых, стало известно о победе Ethereum над SEC. Это может ускорить открытие спотовых фондов для второй по величине монеты на рынке. Актив уже отреагировал на новость небольшим ростом до уровня в $3,5 тыс.

Однако есть и другие выгодные криптовалюты в 2024 году. В них инвесторы активно вкладывают деньги, так как их темп развития выше, чем у флагманских монет. Например, за последние 7 дней токен Hoppy вырос на 187%. На какие еще коины следует обратить внимание? Рассказываем в этой статье.

Какую криптовалюту купить в 2024 чтобы заработать: ТОП-9 монет

99Bitcoins — онлайн-платформа с экспертными статьями о криптоиндустрии, у которой появился собственный токен;

PlayDoge — игровой проект, созданный в стиле классических ретро-игр Тамагочи — собрал на пресейле более $5 млн;

Sealana — мемный актив, который разрабатывался на базе Solana — сети, способной проводить до 50 тыс. транзакций;

Base Dawgz — токен с функцией мультичейна, один из наиболее успешных проектов сети Base, собравший инвестиции на сумму $2 млн;

Wiener AI — чат-бот для эффективной торговли на рынке, не требующий дополнительной платы за свои функции;

SpongeV2 — новая версия ранее успешного мем-коина — теперь с P2E-игрой и выгодным стейкингом;

Solana — токен одноименной устойчивой сети, где выпускаются перспективные мемные монеты;

Notcoin — бесплатная Telegram-игра с механизмом Tap-to-Earn и более 30 млн пользователей;

Dogeverse — актив, который объединяет 6 самых сильных и перспективных блокчейнов.

99Bitcoins

99Bitcoins — широко известный в индустрии проект. Это онлайн-платформа, которая уже более 10 лет предоставляет актуальные и полезные статьи о мире криптовалют. В марте 2024 года у площадки сменилось руководство, после чего был запущен процесс ее токенизации. Так появилась монета $99BTC — ее стоимость сейчас составляет $0,111. При этом общая сумма инвестиций превысила отметку в $2,2 млн.

В первую очередь при работе над проектом команда внедрила механизм Learn-to-Earn (L2E). Он создан специально, чтобы пользователи могли получать токены в награду за прохождение учебных модулей. В них содержится полезная информация о работе блокчейна, криптокошельков, торговых площадок формата DEX и CEX.

За более 10 лет работы количество участников в сообществе проекта возросло до 709 тыс., а подписчиков — до 2,845,886. Еще до токенизации на такую популярность платформы повлияла ее комплексность. Здесь можно найти до 79 часов различных лекций про цифровые валюты.

Сейчас токен работает в формате ERC-20, однако позднее будет переведен на BRC-20. Он необходим для эффективного создания децентрализованных приложений в сети Bitcoin. Плюс, стандарт дает новые возможности для разработчиков — например, выпуск NFT и монет.

Почему 99Bitcoins входит в список «Перспективные криптовалюты 2024»? Потому что он предлагает доступ к торговым сигналам и стратегиям, за счет которых даже новички получают преимущества на рынке.

У 99Bitcoins предусмотрено 14 стадий пресейла, в финале которого стоимость монеты поднимется до $0,113.

Плюсы:

дает доступ к эирдропу, в рамках которого разыгрываются BTC на сумму $99,999;

потенциальный рост зависит от спроса на Биткоин;

APY в стейкинге — 798% для всех ранних инвесторов.

PlayDoge

Какую криптовалюту купить в 2024 году, чтобы заработать? Многие эксперты обращают внимание на монеты с реальной полезностью. Например, PlayDoge ($PLAY) — игровой проект, главными героями которого являются виртуальные питомцы. Его суть довольно проста: чтобы получить монеты $PLAY, нужно ухаживать за пиксельными собачками.

Вся работа экосистемы сосредоточена вокруг токена $PLAY. Его можно приобрести в рамках предварительной продажи за $0,512. С момента запуска монеты прошло меньше месяца, а разработчики уже собрали более $5 млн на пресейле.

Геймплей проекта практически не отличим от аналогичных ретро-симуляторов, которые были популярны в 90-е. Только теперь виртуального питомца можно поселить прямо в своем смартфоне. Его нужно купать, кормить, укладывать спать и не забывать развлекать.

Помимо игровой составляющей стартап предлагает еще и пассивный способ получения дохода. Речь идет о механизме стейкинга: чтобы получить бонусные активы, инвесторам достаточно заблокировать купленные $PLAY. За это в течение 3 лет им будет начисляться вознаграждение, а его приблизительный размер составит 147% в год.

PlayDoge находится на 11 стадии пресейла из 40, а перед листингами подорожает до $0,539.

Плюсы:

увлекательный геймплей;

APY в 147% для всех ранних инвесторов;

заработок на основе модели P2E.

Sealana

Какую криптовалюту купить сегодня, чтобы получить выгоду? Некоторые специалисты предлагают рассмотреть Sealana. Ее предпродажа началась в первых числах мая, а инвестиции уже превысили $4 млн. Аналитики убеждены, что, как и другие проекты на базе Solana, этой монете удастся показать 100-кратный рост. Сейчас $SEAL можно купить за $0,022 с помощью ETH, USDT или банковской карты.

По сути, у Sealana нет реальной полезности. Однако она принадлежит стремительно развивающейся сети и поддерживает механизм мультичейна. Токен доступен в сетях Ethereum, Solana и BNB Chain.

Плюс, она пользуется повышенным спросом за счет принадлежности блокчейну Solana. Прошлые проекты этой сети — Slothana, DogWifHat и Smog — тоже принесли ощутимый доход владельцам.

Плюсы:

низкая и фиксированная стоимость;

является частью масштабируемой сети;

высокая скорость переводов — 50,000/сек.

Base Dawgz

Какая криптовалюта в 2024 принесет прибыль? Аналитики предполагают, что такой монетой может стать Base Dawgz — мем-коин на базе Base, который собрал на пресейле $2 млн при стоимости в $0,5 534.

Это инновационный и комплексный проект, который совмещает в себе сразу несколько перспективных категорий.

Во-первых, это система эирдропа. Она основана на принципе активности участников сообщества. Подключая свои аккаунты X/Twitter и распространяя мемы о монете, они смогут зарабатывать еще больше токенов.

Во-вторых, возможность работать сразу в нескольких ведущих блокчейнах — Ethereum, Solana, BNB Chain и Avalanche. Такое разнообразие способно расширить область потенциального применения монеты, а также повысить уровень ее принятия. К слову, подобная совместимость стала возможна благодаря технологиям Wormhole и Portal Bridge.

Согласно токеномике, в скором времени планируется запуск стейкинг-механизма. На него будет выделено 20% от 8,4 млн монет. Чтобы не пропустить это событие, рекомендуем подписаться на разработчиков в X/Twitter и Telegram.

Плюсы:

способен интегрироваться с другими проектами за счет технологии мультичейна;

успешно прошел аудиторскую проверку Solid Proof;

вознаграждение зависит от активности инвесторов.

Wiener AI

Какую криптовалюту купить в 2024, чтобы получить не только доход, но и преимущество на рынке? Ответ — W iener AI. Эта монета поддерживает тренд с использованием ИИ и принесла разработчикам свыше $6 млн за 27 этапов пресейла. Сейчас один токен $WAI продается за $0,722.

Покупка монеты открывает инвесторам доступ к механизму стейкинга и чат-боту для выгодной криптоторговли. Первый предлагает APY в 189% в течение 2 лет. Второй же способен стать незаменимым помощником в трейдинге. Чат-бот умеет оценивать рынок и подсказывать выгодные варианты для покупки. Он не требует дополнительную плату за свои функции и обладает понятным интерфейсом.

Приобрести мем-коин можно через виджет на сайте за $0,72 с такими кошельками, как MetaMask, Coinbase и Best Wallet. Перед листингами актив подорожает до $0,733 за штуку.

Плюсы:

выгодные условия для участников пресейла;

объединение мем-токенов и ИИ;

стабильные выплаты в течение 2 лет.

SpongeV2

Осенью прошлого года мем-коин Sponge вырос в 100 раз и добился рыночной капитализации в $100 млн. Это при том, что у монеты не было реальной полезности. Сейчас актив — SpongeV2 — обзавелся собственной игрой в формате P2E. Поэтому эксперты ждут от него еще более впечатляющих результатов.

Купить токен можно за $0,110 и отправить в стейкинг, чтобы получить APY в 55%. Аналитики предполагают, что в будущем ценность монеты способна подняться на 441%.

У стартапа нет предварительной продажи в стандартном понимании. Вместо этого разработчики предложили обменять V1 на усовершенствованную версию. Это значит, что в обращении окажется больше токенов. Оставшиеся же активы будут направлены на стейкинг и ликвидность.

Плюсы:

совершен переход на сеть Polygon;

возможно подорожание примерно на 400%;

надежный способ заработка в долгосрочной перспективе.

Solana

Solana — монета, чья сеть сейчас находится на подъеме. Она привлекает инвесторов своей надежностью и устойчивостью, а также стабильно выходящими успешными мем-коинами (Smog, DogWifHat, Slothana и др).

Этот блокчейн способен обрабатывать примерно 50,000 транзакций в секунду. Сравним: Bitcoin может проводить 5−7 переводов за то же время, а Ethereum — 15.

При этом его актив занимает 5-ое место в ТОПе криптовалют по рыночной капитализации ($2,1 млрд). CoinMarketCap сообщает, что сейчас актив можно купить за $137.

Несмотря на небольшую коррекцию, которую сейчас переживает $SOL, ее рост за год составил 762%. Это значит, что в рамках летнего буллрана монета способна снова подняться в цене.

Плюсы:

высокий уровень производительности;

минимальная комиссия может достигать $0,30;

позволяет работать с DeFi-приложениями.

Notcoin

Notcoin — первый игровой проект в мессенджере Telegram на базе кликер-технологии. Суть его проста: нужно нажимать кнопку на экране и получать за это цифровые активы.

Этой весной монета появилась на ведущих биржах — Binance, OKX и Bybit. Ее цена поднялась за месяц почти на 200% - до $0,1 554. Количество активных игроков с начала года и вовсе преодолело отметку в 35 миллионов.

Также известно, что NOT — это первый актив в сети TON, попавший в такие крупные листинги. Монета будет постепенно развиваться вместе с мессенджером, так как теперь является его неотъемлемой частью. 20 июня 2024 года появились первые новости о том, что разработчики хотят пересмотреть игровую модель. Их цель — сделать ее более устойчивой и эффективной, способной расти в долгосрочной перспективе.

Плюсы:

приложение внутри Telegram;

сильное игровое коммьюнити;

транзакции занимают меньше 5 секунд.

Dogeverse

Dogeverse — мемный проект, работающий одновременно в 6 блокчейнах. Его можно приобрести в Avalanche, Base, Solana, Ethereum, BNB Chain и Polygon. Предпродажа этого токена уже подошла к концу.

В общей сложности разработчики создали 200 млрд монет. Из них 30 млрд были распроданы в рамках пресейла. Оставшиеся активы пойдут на вознаграждение за стейкинг (20 млрд), ликвидность (20 млрд), маркетинг (50 млрд), листинги (10 млрд). Плюс, за счет 20 млрд токенов будут пополняться фонды экосистемы. Еще 50 млрд коинов отправят в фонд проекта.

Пока проект не появился на торговых площадках, у инвесторов есть время выгодно купить монеты и заблокировать их.

Плюсы:

позволяет переключаться между ведущими сетями;

заработок на стейкинге и APY в 46%;

перспектива 100-кратного роста после листингов.

На что стоит обратить внимание при покупке криптовалюты в 2024?

Мы узнали, какие криптовалюты купить сейчас, чтобы не упустить выгоду. Однако на что стоит ориентироваться, чтобы эффективно разнообразить свой портфель?

Во-первых, следует учесть, что сейчас большим спросом пользуются мем-коины. CoinMarketCap показывает, что рыночная капитализация в этом сегменте составляет $48,3 млрд. При этом некоторые токены показывают серьезный рост в течение последней недели. Например, BEFE подорожал на 160%, а Hoppy — на 110%. Еще один актив — SPX6900 — продемонстрировал прирост в 44,5% за это же время.

Тренды играют большую роль в индустрии. Они подсказывают, какие токены могут «выстрелить» в тот или иной момент.

Во-вторых, необходимо учитывать, на сетях какого уровня построены блокчейны выбранных монет. Например, сеть L-1 обеспечивает безопасность, децентрализацию и масштабируемость. Ее применяют внутри системы Solana, Ethereum, Avalanche и TON. Это значит, что все транзакции будут записываться в основных сетях. Плюс, эти цепи обладают высокой пропускной способностью, за которую не требуют высоких плат.

В-третьих, большим спросом на сегодняшний день пользуются проекты с поддержкой искусственного интеллекта. С помощью этой технологии получается автоматизировать многие процессы и решения. В некоторых случаях разрабатываются целые чат-боты, которые по заранее заданным параметрам занимаются подбором и покупкой токенов. Один из ярких примеров — Wiener AI, который мы подробно рассмотрели в этой статье. В целом эта ниша тоже переживает подъем — CryptoBank показал, что объем торгов в ней вырос на 17% за сутки.

Популярностью пользуются и проекты стандарта BRC-20 (как упомянутый 99Bitcoins). Этот формат позволяет добавлять в сеть Bitcoin новые функции — создание NFT, dApps и отдельных активов. Однако следует отметить, что у него есть несколько недостатков: высокие комиссии и сильная нагрузка на саму экосистему.

Многие инвесторы охотно покупают монеты с поддержкой модели Play-to-Earn. Игровые механики повышают полезность активов, а также позволяют значительно увеличить уровень дохода. Такие проекты не ограничиваются исключительно раздачей монет. Они еще предлагают NFT и внутриигровые предметы в качестве награды.

Завершение

Выбор подходящей криптовалюты зависит не только от трендов, но и личных предпочтений инвесторов. Однако при подборе перспективного актива все же следует обращать внимание на рекомендации экспертов.

Они советуют вкладывать средства в проекты на предпродаже. Это позволит не только сэкономить на самих монетах, но и получить бонусы в виде наград за стейкинг и высокого APY. После листингов активы могут 10- или 100-кратно вырасти в цене, а трейдер тогда получит прибыль.

Однако не стоит пренебрегать и инвестициями в хорошо известные, крупные монеты. Такие активы хоть и не покажут стремительный рост на короткой дистанции, зато они имеют высокие шансы на продолжительное постепенное подорожание.

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