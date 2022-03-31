Какую денежную помощь могут получить украинцы в Польше — Finance.ua

Какую денежную помощь могут получить украинцы в Польше

Сегодня 09:45 — Личные финансы





Как это сделать и на какую выплату могут претендовать граждане Украины — рассказала партнер юридической компании Legal House, руководитель юридического департамента Legal House Poland Наталия Радченко во время Для того чтобы украинцы, выехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, могли получить денежную помощь от соседнего государства, нужно открыть счет в банке.Как это сделать и на какую выплату могут претендовать граждане Украины — рассказала партнер юридической компании Legal House, руководитель юридического департамента Legal House Poland Наталия Радченко во время онлайн-вебинана «Польша для украинцев от А до Я: что делать, с чего начинать».

Экспертиня отмечает, что не нужно открывать множество счетов на разные выплаты — можно открыть один и для зарплаты, и для финпомощи.

При этом для открытия счета в Польше многие банки даже не требуют PESEL, для этого достаточно только загранпаспорта.

«Обычно в банках меняются правила обслуживания, в частности, украинцев. Например, многие украинцы приехали с наличными денежными средствами, которые пытаются положить на счета в банках. И на днях были изменены правила финансового мониторинга: если раньше можно было внести на счет до 15 тыс. евро наличных в день, то сейчас такую сумму можно вносить только за месяц. То есть банки немного сужают порядок обращения наличных средств»

Какую денежную помощь могут получить украинцы в Польше? По «спецзакону», люди, получившие PESEL с отметкой UKR, имеют право получить 300 злотых — это единоразовая социальная помощь. Для того чтобы получить выплату, нужно обратиться в подразделение органа социального обеспечения гмины по месту пребывания.

«То есть, когда вы получили PESEL, вам не автоматически начисляют эти 300 злотых, а нужно отдельно обращаться в соответствующий орган и подать заявление», — говорит Радченко.

Радченко отметила, что для того чтобы получить средства на ребенка по программе 500+ , стоит заполнить еще одну форму.

«Программа 500+ работала еще до войны. Она предусматривает выплату по 500 злотых за каждого ребенка в месяц. И есть еще программа «Семейный капитал опеки» — для родителей-одиночек, которые воспитывают ребенка самостоятельно — только отец или мать. Там можно оформить пособие до 12 тыс. злотых. И опекун, подающий заявку на эту помощь, просто выбирает форму выплаты — по 500 злотых ежемесячно в течение 24 месяцев или по 1 тыс. злотых в течение 12 месяцев.

В принципе, все украинцы, которые подались на PESEL и получили его с пометкой UKR, также имеют право на эту помощь", — рассказала специалист.

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