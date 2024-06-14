Какой была премия Fin Blogger Award 2024 и кто победил — Finance.ua

Какой была премия Fin Blogger Award 2024 и кто победил Сегодня 14:49

Какой была премия Fin Blogger Award 2024 и кто победил

Церемония награждения победителей Fin Blogger Award прошла в Киеве 12 июня. Награды получили лидеры мнений и эксперты, которые повышают финансовую грамотность украинцев, создавая контент на тему денег и инвестиций.

Рассказываем, какой была премия в этом году.

Что ждало участников?

Помимо самой процедуры награждения в номинациях выступили приглашенные организаторами звездные гости. Среди них был Павел Бойко, основатель Gonzo Invest, темой доклада которого был «Фондовый рынок: от истории до ксеноморфа». Эксперт рассказал участникам мероприятия о преимуществах инвестирования в фондовый рынок и о страхах, которые испытывают инвесторы, когда видят обвал на рынке. Отдельное внимание было уделено теме осознания рисков на фоне того, что рынок может то падать, то взлетать.

Интересным было выступление блогерши Аниты Соловей. С гостями Fin Blogger Award она поделилась рассказом о себе как предпринимателе. Блогер рассказала, что провела опрос среди своих подписчиков и учеников о том, с чем они ее ассоциируют и удивилась, что слова-якоря о ней не имеют никакого отношения к ее предпринимательской, активистской и благотворительной деятельности. Но при этом она поняла, что в сознании людей все равно запечатлелся ее образ именно потому, что она объединила в своем блоге несочетаемые вещи — говорит о сложных вещах, но просто и весело, дает оживленный контент. Так что с участниками мероприятия она поделилась главным секретом успешного продвижения своей страницы в соцсетях — нужно найти то, что не делают твои конкуренты и соединить несочетаемое.

В завершение вечера участники могли присоединиться к панельной дискуссии «Ответственность и конкуренция в нише финансового блогинга, видение Украины будущего и инвестиционные тренды на 2024−25 годы». Участие в ней приняли победители в разных номинациях. Говорили, в частности, об ответственности блогера перед зрителями в отношении его месседжей, слов, мнений, а также достоверности ретранслируемой им информации.

Одним из важных этапов мероприятия было проведение благотворительного аукциона. Лотом стала коллекционная раритетная бутылка Martini 1970 года, которую привели из деоккупированного Херсона. Гости живо участвовали в аукционе. В общем, удалось собрать 20 500 грн, которые будут переданы на развитие летнего детского финансового лагеря Freedom Camp для детей 10 до 14 лет. Основателем этого лагеря является организатор Fin Blogger Award — Биржевой университет. Искреннее благодарность всем, кто присоединился!

Кого признали лучшими из лучших?

Дмитрий Карпиловский, инвестор, предприниматель, идеолог и соучредитель сообщества УкрИнвестКлуб в номинации «Лучший YouTube-канал об инвестициях»;

инвестор, предприниматель, идеолог и соучредитель сообщества УкрИнвестКлуб в номинации Эрик Найман , экономист, автор книг по инвестированию, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S в номинации «Лучший Telegram-канал об инвестициях»;

, экономист, автор книг по инвестированию, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S в номинации Марина Король , финансовая и инвестиционная экспертка, блоггер в номинациях «Лучший Tik-Tok об инвестициях» и «Будущий лидер финансового блогинга»;

, финансовая и инвестиционная экспертка, блоггер в номинациях Анна Самойленко , блогер, консультант по финансовой грамотности, открытие бизнеса, налогов в номинации «Лучший экспертный инстаблог»;

, блогер, консультант по финансовой грамотности, открытие бизнеса, налогов в номинации Дарья Совенко , предприниматель, инвестор, эксперт в сфере финансов, которая 7 лет успешно сочетает путешествия и бизнес, в номинациях «Лучший лектор по инвестиционной тематике» и «Лучший финансовый блог для женщин об инвестициях»;

, предприниматель, инвестор, эксперт в сфере финансов, которая 7 лет успешно сочетает путешествия и бизнес, в номинациях Юлия Баткалова, основательница школы финансов «BY finance», инвестор, эксперт программы «Утро дома» в номинациях «Самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер» и «Лучший социально-ответственный инвестиционный проект».

Главное событие года для финансовых блогеров завершилось сюрпризом — участников ждал, который разрезали все победители, вместе держа нож. После этого все гости мероприятия могли приобщиться к нетворкингу и лично пообщаться с лидерами мнений и представителями украинской блогерской семьи, которая делает темы финансов и инвестиций понятными каждому украинцу.

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